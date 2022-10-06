Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."

Українська співачка Надія Дорофєєва показала фото зруйнованої багатоповерхівки та попросила показати кадр Маску.

Як повідомляє Politeka.net, Ілон Маск відкрив якийсь портал у пекло і вже не може зупинитися і пише дурні пости, які стосуються війни в Україні. Тим часом, російські військові обстріляли Запоріжжя. Росіяни випустили сім ракет по центру міста. Потрапили до житлових будинків.

Українська співачка Надія Дорофєєва показала в Instagram фото зруйнованої багатоповерхівки та попросила показати кадр Маску, щоб він нарешті заткнувся та перестав писати тексти, просочені російською пропагандою.

Надя Дорофєєва нагадала, що Запоріжжя путін вже вважає частиною росії, при цьому місто не окуповане і щодня росіяни його обстрілюють.

"Як же вони за*бали. Як тобі таке Ілон Маск? Запоріжжя - велике українське місто. Яке один президент без референдуму (він тут неможливий - місто не знаходиться в окупації) приєднав до своєї країни. А вже сьогодні (як і весь час до цього) гасить на світанку своїми ракетами та бомбами", - написала Надія Дорофєєва.

Зокрема, тепер Маск навіщось почав демонструвати карти електоральних уподобань українців за 2012 рік, а потім узагалі почав плутатися у свідченнях.

Коли Маску показали карту з підсумками останнього голосування за 2019, де Херсонська та Запорізькі області віддали перевагу партії Зеленського, бізнесмен почав писати, мовляв, "ні, ну може вони й не хочуть у росію, їх анексували, щоби створити водний коридор у Крим". Крім того, він навіщось написав, що "війна – це найвищий суд".