Горова мотанулась до Європи, щоб зробити сюрприз для доньки, але стався конфуз, кадри: "Знову ці дебільні..."

Ірина Горова, Наташа Горова

Відомий продюсер і колишня дружина репера Потапа Ірина Горова несподівано постала перед своєю дочкою в Європі, але дівчина від подиву наболтала зайвого.

Так, Ірина Горова вирішила зробити сюрприз на день народження своєї доньки Наталії та вирушила до неї до Кракова. Компанію їй становив 14-річний син Андрій, яка вона народила від Потапа. Кадри продюсерка виклала у своїх Інста-сторіс.

Ірина з Андрієм несподівано постали перед Наталею, яка ні про що не підозрювала. Здивуванню дівчини не було межі, вона стала обіймати брата і маму, а її чоловік все знімав на камеру.

«Такі дивні млинці взагалі. Андрію до школи рано вставати і знову ці дебільні уроки та мама погана…», - каже Наталя на відео, після чого запис обривається.

Перш ніж одружитися з Настю Каменських репер, а нині продюсер Потап був одружений з Іриною Горовою, з якою разом створив найпопулярніший в Україні продюсерський центр Mozgi Entertainment і ростили двох дітей – старшу дочку Ірини від першого шлюбу – Наталю та спільного сина Андрія. Кілька років тому пара розлучилася, проте продовжують підтримувати ділові та родинні стосунки.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
Можуть бути сотні жертв: з'явилися кадри зсередини палаючого "як сірник" хмарочосаМожуть бути сотні жертв: з'явилися кадри зсередини палаючого "як сірник" хмарочоса
"Війна постійно поряд": солістка KAZKA Зарицька дала концерт в укритті, з'явилися кадри"Війна постійно поряд": солістка KAZKA Зарицька дала концерт в укритті, з'явилися кадри
53-річна Лопес у трендовому костюмі похвалилася, як можна виглядати молодшою: стильні кадри53-річна Лопес у трендовому костюмі похвалилася, як можна виглядати молодшою: стильні кадри
53-річна Лопес у сарафані з цікавими вирізами похвалилася, чому нею захоплюються молоді: кадри53-річна Лопес у сарафані з цікавими вирізами похвалилася, чому нею захоплюються молоді: кадри
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Стихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопуСтихія обрушилася на українське місто, вода затопила вулиці та будинки: кадри потопу
Потужна пожежа охопила ТЦ у росії, вогонь перекинувся навіть на парковку: подробиці та кадри з місцяПотужна пожежа охопила ТЦ у росії, вогонь перекинувся навіть на парковку: подробиці та кадри з місця
Переможця "Голос країни" Лазановського шокував бардак після квартирантів, кадри: "Така кількість шерті всюди"
Блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з ОдесиБлондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з Одеси
Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"
Последние новости
Подгружаем последние новости