Горова мотанулась до Європи, щоб зробити сюрприз для доньки, але стався конфуз, кадри: "Знову ці дебільні..."

Відомий продюсер і колишня дружина репера Потапа Ірина Горова несподівано постала перед своєю дочкою в Європі, але дівчина від подиву наболтала зайвого.

Так, Ірина Горова вирішила зробити сюрприз на день народження своєї доньки Наталії та вирушила до неї до Кракова. Компанію їй становив 14-річний син Андрій, яка вона народила від Потапа. Кадри продюсерка виклала у своїх Інста-сторіс.

Ірина з Андрієм несподівано постали перед Наталею, яка ні про що не підозрювала. Здивуванню дівчини не було межі, вона стала обіймати брата і маму, а її чоловік все знімав на камеру.

«Такі дивні млинці взагалі. Андрію до школи рано вставати і знову ці дебільні уроки та мама погана…», - каже Наталя на відео, після чого запис обривається.

Перш ніж одружитися з Настю Каменських репер, а нині продюсер Потап був одружений з Іриною Горовою, з якою разом створив найпопулярніший в Україні продюсерський центр Mozgi Entertainment і ростили двох дітей – старшу дочку Ірини від першого шлюбу – Наталю та спільного сина Андрія. Кілька років тому пара розлучилася, проте продовжують підтримувати ділові та родинні стосунки.