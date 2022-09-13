Приємна дочка Потапа у майці вразила фігуркою у спортзалі: фото

Наташа Горова, прийомна дочка Потапа

Приймальна дочка Потапа (Олексія Потапенко) Наташа Горова похвалилася фігурою у маєчці, позуючи у спортзалі.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко – відомий український продюсер. Зірка був з 99-го по 2014 рік одружений з Іриною Горовою. Потап виховав із найменшого дочку Ірини - Наташу, а також у пари є спільний син Андрій. Незважаючи на розлучення, Потап зберіг теплі стосунки з дітьми та Іриною, з якою зараз керує продюсерським центром. А після початку війни Потап допоміг своїй колишній родині евакуюватися з України.

Дочка Ірини ж виросла справжньою красунею і нещодавно вийшла заміж. Не забуває Наташа і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Горова-молодша поділилася фотографією, де позувала у маєчці та лосинах. Зірка стояла у спортзалі, демонструючи підкачану фігурку. Також можна побачити безліч тату зірки.

Наталя Горова

А ще Politeka писала, що прийомна дочка Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом


Артём Батечко, politeka.net





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