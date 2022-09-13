Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок: "Нам треба віддавати..."

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова зізналася, що тема будинку та його продажу - зараз одна з найболючіших у її родині.

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, що через фінансові проблеми сім'ї, які виникли через повномасштабне вторгнення росії, вона змушена продати свій будинок під Києвом. Розповідаючи про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ", артистка не змогла стримати сліз.

Тарабарова зізналася, що тема будинку та його продажу - зараз одна з найболючіших у її родині. Все тому, що співачка з 24 лютого повністю перестала заробляти, оскільки будь-яка її участь у концертах відбувається лише на волонтерських засадах.

За її словами, у них кредит підписано не з банком, а із забудовником.

"Нам пощастило, півроку на нас ніхто не тиснув, власник розумів, що моя робота, мій бізнес повністю помер. Шоу-бізнес помер 24 лютого, він лише на благодійній основі для всіх абсолютно артистів. Якщо хтось каже, що він заробляє якісь мільйони доларів - не вірте в це. У нас роботи поки що за гроші не було", - поділилася Світлана Тарабарова .

Будинок зірки не постраждав через обстріли російських окупантів, але вона все одно змушена з ним попрощатися.

"Нам треба віддавати, а ми не знаємо, де взяти ці гроші. І прийняли рішення, що продаватимемо... Будемо шукати людину, яка забере те, що ми вилюбили, у класні руки", – зізналася Світлана Тарабарова .


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Ганна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму МаленаГанна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму Малена
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Блок рекламы


Похожие новости
Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла, що з нею відбувалося останні півроку: "Переломним моментом..."Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла, що з нею відбувалося останні півроку: "Переломним моментом..."
Кейлі Куоко з Теорії великого вибуху здивувала старим зовнішнім виглядом – виглядає набагато старшою за свій вікКейлі Куоко з Теорії великого вибуху здивувала старим зовнішнім виглядом – виглядає набагато старшою за свій вік
53-річна Лопес у сарафані з цікавими вирізами похвалилася, чому нею захоплюються молоді: кадри53-річна Лопес у сарафані з цікавими вирізами похвалилася, чому нею захоплюються молоді: кадри
Сопонару з "Жіночого кварталу" виставила напоказ свої достоїнства під час спілкування з дитиною: "А хлопчик дивиться куди треба"Сопонару з "Жіночого кварталу" виставила напоказ свої достоїнства під час спілкування з дитиною: "А хлопчик дивиться куди треба"
Дантес зізнався, чому його ніколи не візьмуть на службу до ЗСУ: "З моїм здоров'ям тільки папірці перекладати..."Дантес зізнався, чому його ніколи не візьмуть на службу до ЗСУ: "З моїм здоров'ям тільки папірці перекладати..."
"Ніхто не був готовий до цього": Кухар чесно розповіла про труднощі на посаді директора балетного коледжу"Ніхто не був готовий до цього": Кухар чесно розповіла про труднощі на посаді директора балетного коледжу
"Я ніколи не знімаю": Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, що відвезла із собою за кордон у перші дні війни"Я ніколи не знімаю": Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, що відвезла із собою за кордон у перші дні війни
Юна фаворитка Олега Винника чесно розповіла, як їй живеться за кордоном: "Як жахливо це звучить..."Юна фаворитка Олега Винника чесно розповіла, як їй живеться за кордоном: "Як жахливо це звучить..."
Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську: "Це дивно..."Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську: "Це дивно..."
Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в УкраїніПадчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости