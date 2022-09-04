"Засинати з вудкою": любителька риболовлі Астаф'єва показала вражаючий улов

Відома співачка Даша Астаф'єва поділилася кумедними кадрами з риболовлі.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни прийняла рішення залишитися в Україні та активно допомагає волонтерам, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася у сторіс забавними кадрами, на яких показала свій улюблений вид відпочинку.

Так, раніше Даша неодноразово розповідала в інтерв'ю і показувала в соцмережах, що любить рибалку і для неї це найкращий відпочинок. Тепер, схоже, знову знайшла час для такого дозвілля. У своїх сторіс Астаф'єва показала спочатку ранкове озеро, на якому рибалки о 5 годині ранку, а пізніше виклала знімок, на якому продемонструвала свій улов.

На фотографії Даша стоїть на човні у дивовижному рибальському вбранні – теплому спортивному костюмі з капюшоном, шапці та темному пуховику. При цьому вона тримає в руках велику рибину, яку сама й упіймала. При цьому артистка виглядає задоволеною та зосередженою.

"Засинати з вудкою в руках кайф", - підписала фотографію Астаф'єва.