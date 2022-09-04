Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."

Катерина Кухар

Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов нещодавно возз'єдналися з дітьми після тривалої розлуки.

На своїй сторінці в Instagram Катерина розмістила зворушливе відео з донечкою та поділилася переживаннями.

"Дивлюсь їй в очі і не можу повірити у те, як швидко вона подорослішала за ці пів року. Поки ми декілька місяців були на гастролях солідарності, Настя з Тімом жили з нашими близькими друзями і після повернення, я декілька днів не могла звикнути до їх стрімкого ментального дорослішання", — зізнається Кухар.

Артистка додала, що війна — це вкрай травматичний досвід, і вона залишила свій відбиток на всіх.

"Я помітила за собою, що у нашій комунікації удосконалилися деякі моменти, які допомагають зрозуміти психологічний стан дітей. Тут на відео міг би бути і Тім, бо його це також стосується, але він зайняв позицію абсолютної «не публічності». Тому під камери потрапляє тільки Настя ?", — розповіла зірка.

Кухар також поділилася своїми секретами комунікації з дітьми. Катерина завжди намагається бути на зв'язку з донькою та сином, не нав’язувати їм своє бачення і відчуття.

"І найулюбленіше! Гра емоцій. З гуглу завантажила «Колесо емоцій». Кожен з нас по колу обирає емоцію та показує її у міміці та жестах. А інші учасники гри намагаються відгадати. Потім описують ситуацію, де можуть її відчути. Тим самим я допомагаю дітям розбиратися з почуттями та розуміти їх", — додала суддя "Танців з зірками".


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Тіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізомТіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізом
Улюблениця Вакарчука Соловій у міні дозволила поглянути не лише на карпатську красу: "Клас..."Улюблениця Вакарчука Соловій у міні дозволила поглянути не лише на карпатську красу: "Клас..."
Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."
Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на ДзідзьоОльга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на Дзідзьо
Тіна Кароль випустила "Червону калину" в стилі техно: думки слухачів розділилисяТіна Кароль випустила "Червону калину" в стилі техно: думки слухачів розділилися
Блок рекламы


Похожие новости
"Засинати з вудкою": любителька риболовлі Астаф'єва показала вражаючий улов"Засинати з вудкою": любителька риболовлі Астаф'єва показала вражаючий улов
Голлівудська акторка Джейн Фонда зізналася, що у неї ракГоллівудська акторка Джейн Фонда зізналася, що у неї рак
Сумська вразила зовнішністю у шкільній формі: "Яка ви тут струнка та красива"Сумська вразила зовнішністю у шкільній формі: "Яка ви тут струнка та красива"
Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."Обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося: "Ти не можеш їсти, пити..."
Зірка "Сватів" Кошмал наочно показала, чому не можна вірити росіянам, які співчувають Україні: "Чудовий приклад..."Зірка "Сватів" Кошмал наочно показала, чому не можна вірити росіянам, які співчувають Україні: "Чудовий приклад..."
Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."Пугачова здивувала зовнішнім виглядом після несподіваного повернення до Росії: "Чому мені погано..."
Джамала чесно зізналася, як тепер їй живется без синів: "Не хочеться вже бути ні співачкою, ні активісткою..."Джамала чесно зізналася, як тепер їй живется без синів: "Не хочеться вже бути ні співачкою, ні активісткою..."
Дуже важко Льоші: Настя Каменських пояснила, чому Потап не повертається до УкраїниДуже важко Льоші: Настя Каменських пояснила, чому Потап не повертається до України
Настя Каменських пояснила, чому повернулася в Україну без Потапа та як реагує на хейтНастя Каменських пояснила, чому повернулася в Україну без Потапа та як реагує на хейт
Jerry Heil зізналася, як їй вдалося стати популярною: "Моя кар'єра почалася з..."Jerry Heil зізналася, як їй вдалося стати популярною: "Моя кар'єра почалася з..."
Последние новости
Подгружаем последние новости