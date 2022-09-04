Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."

Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов нещодавно возз'єдналися з дітьми після тривалої розлуки.

На своїй сторінці в Instagram Катерина розмістила зворушливе відео з донечкою та поділилася переживаннями.

"Дивлюсь їй в очі і не можу повірити у те, як швидко вона подорослішала за ці пів року. Поки ми декілька місяців були на гастролях солідарності, Настя з Тімом жили з нашими близькими друзями і після повернення, я декілька днів не могла звикнути до їх стрімкого ментального дорослішання", — зізнається Кухар.

Артистка додала, що війна — це вкрай травматичний досвід, і вона залишила свій відбиток на всіх.

"Я помітила за собою, що у нашій комунікації удосконалилися деякі моменти, які допомагають зрозуміти психологічний стан дітей. Тут на відео міг би бути і Тім, бо його це також стосується, але він зайняв позицію абсолютної «не публічності». Тому під камери потрапляє тільки Настя ?", — розповіла зірка.

Кухар також поділилася своїми секретами комунікації з дітьми. Катерина завжди намагається бути на зв'язку з донькою та сином, не нав’язувати їм своє бачення і відчуття.

"І найулюбленіше! Гра емоцій. З гуглу завантажила «Колесо емоцій». Кожен з нас по колу обирає емоцію та показує її у міміці та жестах. А інші учасники гри намагаються відгадати. Потім описують ситуацію, де можуть її відчути. Тим самим я допомагаю дітям розбиратися з почуттями та розуміти їх", — додала суддя "Танців з зірками".