Під Києвом дитина залізла в трансформатор і отримала опіки: що відомо

У Вишгородському районі Київської області семирічний хлопчик отримав чисельні опіки й травми після того, як заліз у електротрансформатор. Наразі дитина знаходиться в реанімації.

Про це написав начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своєму каналі у Telegram.

"Дитина дивом вижила, але отримала серйозні опіки", - повідомив він, інформує Апостроф .

Наразі постраждалий хлопчик знаходиться у реанімації з чисельними травмами голови, шиї, тулуба, кінцівок та серйозним опіковим шоком.

Як зауважив Нєбитов, це вже не перший такий випадок, бувають й летальні результати. Тому він закликає батьків стежити за своїми дітьми більш ретельно та щоб навчали їх правилам безпеки.

Фото: t.me/andrii_nebytov