Дженніфер Лопес показала раніше неопубліковані фото із весілля з Аффлеком
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли пишне весілля у будинку актора 20 серпня у Савані, Джорджія. Артистка найняла професійного планувальника урочистостей, який прикрасив житло зірки. З шанувальниками виконавиця поділилася новими, раніше неопублікованими знімками з весілля.
З шанувальниками Дженніфер Лопес поділилася романтичними подробицями весільної урочистості. Весілля, яке відбулося через 18 років після розриву заручин.
Артистка більш досконало показала свою білу сукню, зшиту на замовлення брендом Ralph Lauren з довгим шлейфом та фатою.
"Зшита на замовлення сукня від Ralph Lauren – це бачення Дженніфер Лопес на тонкому контрасті між ностальгією та сучасністю. Наші майстри підійшли до його створення з ретельною увагою до деталей, реалізованих з використанням понад 1000 хусток ручної роботи (на спідниці) та 500 метрів тканини" , – розповів бренд про створення сукні для Джей Ло.
"Коли він побачив мене на сходах у той момент, у це було важко повірити. Це було як у сні, кращому сні, після якого не хочеться прокидатися. У мене в голові було дуже багато думок, в основному про те, як не спіткнутися о свою сукню, але коли я підійшла досить близько, щоб побачити його обличчя, це був чудовий момент, - зазначила Дженніфер Лопес. – Деякі старі рани були вилікувані того дня, тягар минулого нарешті впав з наших плечей. Це було не так, як ми планували. А краще!"
Під час промови Бен Аффлек сказав слова зі свого фільму "Закон ночі": "Це рай. Прямо тут. Ми зараз у ньому". Співачка зізналася, що це один із її улюблених рядків із фільму, і що вона була в захваті, що він їх вимовив.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес одягла на весіллі не одну, а три сукні – одне вбрання виявилося кращим за інше.