Дженніфер Лопес показала раніше неопубліковані фото із весілля з Аффлеком

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли пишне весілля у будинку актора 20 серпня у Савані, Джорджія. Артистка найняла професійного планувальника урочистостей, який прикрасив житло зірки. З шанувальниками виконавиця поділилася новими, раніше неопублікованими знімками з весілля.

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком

З шанувальниками Дженніфер Лопес поділилася романтичними подробицями весільної урочистості. Весілля, яке відбулося через 18 років після розриву заручин.

Артистка більш досконало показала свою білу сукню, зшиту на замовлення брендом Ralph Lauren з довгим шлейфом та фатою.

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком
“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком
“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком

"Зшита на замовлення сукня від Ralph Lauren – це бачення Дженніфер Лопес на тонкому контрасті між ностальгією та сучасністю. Наші майстри підійшли до його створення з ретельною увагою до деталей, реалізованих з використанням понад 1000 хусток ручної роботи (на спідниці) та 500 метрів тканини" , – розповів бренд про створення сукні для Джей Ло.

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком
“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком
“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком
Будинок Бена Аффлека був прикрашений у богемному стилі з невеликим відсиланням до стилю рустік: довкола були живі квіти, квіткові гірлянди, кришталеві люстри, дерев'яні таблички з романтичними написами. Церемонія пройшла на задньому дворі – на довгій красивій алеї, що веде до річки, яку застелили білим килимом.

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком

"Коли він побачив мене на сходах у той момент, у це було важко повірити. Це було як у сні, кращому сні, після якого не хочеться прокидатися. У мене в голові було дуже багато думок, в основному про те, як не спіткнутися о свою сукню, але коли я підійшла досить близько, щоб побачити його обличчя, це був чудовий момент, - зазначила Дженніфер Лопес. – Деякі старі рани були вилікувані того дня, тягар минулого нарешті впав з наших плечей. Це було не так, як ми планували. А краще!"

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком

Під час промови Бен Аффлек сказав слова зі свого фільму "Закон ночі": "Це рай. Прямо тут. Ми зараз у ньому". Співачка зізналася, що це один із її улюблених рядків із фільму, і що вона була в захваті, що він їх вимовив.

“Тягар минулого впав з плечей“: Дженніфер Лопес показала нові фото з весілля з Аффлеком

Нагадаємо, Дженніфер Лопес одягла на весіллі не одну, а три сукні – одне вбрання виявилося кращим за інше.


Анастасия Березовская, Тудей





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