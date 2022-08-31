Потап не повертається в Україну, Каменських поспішила захистити чоловіка від хейтерів: "Мій Льоша ввімкнувся одразу..."

Настя Каменських та Потап

За словами Насті Каменських, після початку повномасштабного вторгнення росії першою думкою Потапа було повернутися додому.

Продюсер і репер Потап ( Олексій Потапенко ) зустрів початок вторгнення Росії за кордоном і все ще не повернувся додому. У зв'язку з цим продюсера неодноразово критикували у мережі

В інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу українська співачка Настя Каменських прокоментувала хейт у бік Потапа та відповіла, де він зараз перебуває.

За словами Насті Каменських, після початку повномасштабного вторгнення Росії першою думкою Потапа було повернутися. Вона наголосила, що разом подружжя вирішило, що за кордоном від них буде більше користі.

"Мій Льоша включився відразу. Він, як я вже говорила, багато робить. Він набагато сильніший за мене. Перше, що в нього з'явилося — їхати додому. Але ми зрозуміли, що на той момент ми могли більше допомогти тут", - розповіла співачка.

Вона додала, що невдовзі графік продюсера став таким щільним, що він не мав колись приїхати в Україну.

Настя Каменських

"Закрутилося-закрутилося з благодійними концертами, з аукціонами, з бізнес-зустрічами. Він чоловік, у нього бізнес, NFT. Дуже багато кого залучав до допомоги. Він зараз перебуває в переїздах. Він має проекти, які він взявся робити, і він хоче їх доробити. З його боку розвернутися та виїхати було б дезертирством", - каже Настя Каменських .


Александра Павленко, politeka.net





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