"Красиві дівчата": стильна Камінська "застрягла" у ліфті з подружкою, фото

Слава Камінська

Відома співачка Слава Камінська поділилася кумедним кадром із подругою у ліфті.

Популярна українська співачка, колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів та нещодавно приїжджала до Києва, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, традицією у мікроблозі артистки вже стали фото з ліфта, і цього разу вона виклала подібний знімок.

На новій фотографії, яку Слава зробила у дзеркало ліфта, вона знята разом із подругою, і назвала їх ЗОЖниками. Як видно, перед камерою співачка з'явилася у стильному образі – на ній сірий спортивний костюм, біла футболка та чорний жилет, а через плече у неї модна сумка. Волосся артистки зібрано і недбало покладено, а на обличчі темні окуляри та впевнений вигляд.

У підписі до публікації Камінська написала: "ЗОЖники року та спортсменки за сумісництвом @annakorchenova #ноетонеточно". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото на сторінці зірки: "Масаж, кому масаж? Перед чи після тренування?", "Які ви там усі красиві дівчата", "Не ховай очей", "Люблю".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що нещодавно Слава Камінська приїжджала до Києва за кілька місяців життя в Нідерландах. В українській столиці артистка, судячи з фото у соцмережі, зустрілася з друзями та відвідала лікарів та косметологів.


Галина Струс, politeka.net





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