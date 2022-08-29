Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару розстебнувши сорочку змусила милуватися собою: "Іришка, сонце"

Актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", вразила виглядом у коротких шортах та розстебнутою сорочкою.

Відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу" після початку повномасштабної війни виїхала з України та жила деякий час у своєї старшої сестри у Великій Британії. У Лондоні Ірина брала участь в антивоєнних ходах та заходах щодо збору коштів на допомогу біженцям та Україні.

Зовсім недавно Сопонару, як і багато українських знаменитостей, приїхала до рідної країни. Артистка відновила свою діяльність – повернулася до гри у театрі та до зйомок у проектах.

Так, на своїй сторінці у Instagram зірка "Жіночого кварталу" показала цікавий чорно-білий кадр.

На знімку Сопонару ефектно сіла у крісло в коротких шортиках і розстебнутій білій сорочці.

У підписі зірка зізналася, що лише робить розумний вигляд, але фоловерів це тільки захопило.

"Наша українська маленька чарівна принцеса ірішка, сонце ?? так тримати слава Україні",

"Дуже добре робите розумний вигляд. А зможете робити не дуже розумний вигляд? ??????",

"Красуня", - пишуть у мережі.