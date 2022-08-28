Дружина продюсера "Квартал 95" насмішила незручним талантом молоду подругу: "Добре виходить народжувати"

Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук вирішила показати, як балує своїх дітей разом із колегою.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе і нерідко вражає домашніми фото. Також Ганна любить показувати своїх дітей та ділиться моментами їхнього виховання.

Цього разу Саліванчук розповіла про приємний день, який провели її сини. Встигла похвалитися Саліванчуком та талантами своєї колеги з "Жіночого кварталу". Ірина Сопонару доглядала дітей Анни і навіть змогла її здивувати:

«А ось ця краля збирає наших дітей! Ірина Сопонару, завжди мені говорила, у тебе дуже добре виходить народжувати, може ти мені народиш, ось просто забрала сина» - пожартувала Анна.

Раніше артистка вирішила привітати українців із Днем авіації України, який відзначають 27 серпня. Саліванчук розмістила вражаюче відео героїв, котрі захищають небо над Україною.

"Всі авіатори нашої країни – безперечно герої. Щодня вони піднімаються на тисячі кілометрів, щоб захищати наше небо від навали ворога. Кожен із нас має бути вдячний нашим захисникам за те, що вони гідно захищають нашу країну від окупантів", - наголосила Ганна.