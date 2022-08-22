"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший

Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука, обурила непристойний жест замість тризуба.

Як пише Politeka.net, креативне агентство Banda разом із Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть привітати один одного з Днем Незалежності.

Жест отримав назву "Тризуб Незалежності" - безіменний і великий пальці скручені чи вигнуті, інші пальці розкриті, вказівний та середній пальці мають бути разом.

Співачку Христину Соловій обурив жест, вигаданий Banda. Виконавиця згадала про давно існуючий жест на позначення Тризуба, яким користувався ще В'ячеслав Чорновіл та третій президент України Віктора Ющенка – три пальці вгору.

" У меня запылало ? Зачем придумывать новый жест, если у нас есть настоящий #трезубнезависимость дольше, чем сама Независимость? Давайте покажем @banda.agency и @mkip_ukraine как выглядит наш единственный и настоящий #трезуб независимости! Публикуйте свои фото с трезубцем и хештегом #тризубнезависимости ", - написала вокалістка в Інстаграм.