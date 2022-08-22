"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший

"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший

Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука, обурила непристойний жест замість тризуба.

Як пише Politeka.net, креативне агентство Banda разом із Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть привітати один одного з Днем Незалежності.

Жест отримав назву "Тризуб Незалежності" - безіменний і великий пальці скручені чи вигнуті, інші пальці розкриті, вказівний та середній пальці мають бути разом.

Співачку Христину Соловій обурив жест, вигаданий Banda. Виконавиця згадала про давно існуючий жест на позначення Тризуба, яким користувався ще В'ячеслав Чорновіл та третій президент України Віктора Ющенка – три пальці вгору.

" У меня запылало ? Зачем придумывать новый жест, если у нас есть настоящий #трезубнезависимость дольше, чем сама Независимость? Давайте покажем @banda.agency и @mkip_ukraine как выглядит наш единственный и настоящий #трезуб независимости! Публикуйте свои фото с трезубцем и хештегом #тризубнезависимости ", - написала вокалістка в Інстаграм.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
Ткач із "Квартал 95" стоячи на стадіоні звернувся до путіна: "Вибачте, давно мріяв це зробити"Ткач із "Квартал 95" стоячи на стадіоні звернувся до путіна: "Вибачте, давно мріяв це зробити"
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Блок рекламы


Похожие новости
alyona alyona похвалилася результатами схуднення - за літо співачка скинула 20 кгalyona alyona похвалилася результатами схуднення - за літо співачка скинула 20 кг
Улюблениця Вакарчука Соловій в образі фатальної красуні покликала українок на "шабаш": "Відьми вже збираються"Улюблениця Вакарчука Соловій в образі фатальної красуні покликала українок на "шабаш": "Відьми вже збираються"
День незалежності України: чи буде додатковий вихіднийДень незалежності України: чи буде додатковий вихідний
Аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців: "Я звичайно..."Аферисти дісталися Аліни Гросу, співачка терміново вийшла на зв'язок і попередила українців: "Я звичайно..."
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
Alyosha згадала про ранок 24 лютого, який ніколи не зможе забути: "Переляк на все життя..."Alyosha згадала про ранок 24 лютого, який ніколи не зможе забути: "Переляк на все життя..."
"Вибачте, але мене нудить": у Огневич росіяни вкрали пісню, співачка показала обурююче відео"Вибачте, але мене нудить": у Огневич росіяни вкрали пісню, співачка показала обурююче відео
Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."
Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"Улюбленка Вакарчука Соловій після неприємностей на концерті раптово звернулася до українців: "Нам ще жити у цьому світі"
"Які ж ви тупі...": улюблениця Вакарчука Соловій повідомила про неприємності у розпал концерту, кадри"Які ж ви тупі...": улюблениця Вакарчука Соловій повідомила про неприємності у розпал концерту, кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости