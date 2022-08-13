"Планка падає, біда всім": переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зізналася, що наводить її на сказ

Співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", відповіла на запитання шанувальників

Відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками". Зірка після початку повномасштабної війни вирушила з дітьми до Іспанії, а згодом сама повернулася назад до України, де провела цілий місяць. Тепер Санта вирушила до Танзанії в Африці.

Знаменитість вирішила поспілкуватися з підписниками свого Instagram у сторіс. Користувачі запитали блогерку, як знаходити спільну мову з росіянами на відпочинку, особливо з агресивними, які самі нариваються. У відповідь Санта зізналася, що їй, на щастя, ще не доводилося зустрічатися з такими, інакше росіянам не поздоровиться.

«Тому що я у разі конфлікту на тему війни за себе не відповідаю. Це відкрита рана, яка ще скоро загоїться. Я дуже стримана, але коли планка падає… біда всім», - відповіла Дімопулос.

Далі у співачки запитали, як вона ставиться до тих, хто виїхав з Росії, а не вийшов на площу та не зніс злочинної влади.

«Нормально ставлюся. Я не засуджую людей, які мають в шкалі цінностей пріоритетну сім'ю, у мене також», - відповіла Санта.

Димопулос попросила українців не вимагати від російської опозиції чогось надприродного, адже в тоталітарній країні людське життя зовсім нічого не варте. Усіх незгодних саджають чи вбивають.

"Країна, де опозиція давиться в зародку і більшість населення раби від народження", - зазначила вона.

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