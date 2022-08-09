Вакарчук із "Океан Ельзи" несподівано зустрів відомого українця за кордоном: "Був радий бачити вас"

Український музикант Святослав Вакарчук показав, кого зустрів у столиці Іспанії, Мадриді, де із гуртом "Океан Ельзи" давав благодійний концерт.

Як повідомляє Politeka.net , на сторінці в Інстаграм Святослав Вакарчук виклав у фотографію, на якій зображений разом із відомим українським футболістом Романом Зозулею.

Як видно, музикант та спортсмен позують на камеру, тримаючи футболку Зозулі, в якій він грав.

Святослав повідомив, що футболіст підтримує поранених українських захисників, які проходять реабілітацію в Іспанії.

«Роман Зозуля, дякую, що підтримуєш наших хлопців, які отримали поранення та зараз проходять реабілітацію в Іспанії! Був радий бачити вас усіх вчора на концерті в Мадриді.

Слава Україні! Героям слава!», – написав співак.

Благодійне турне "Океану Ельзи" під назвою "Help for Ukraine tour" розпочалося 26 червня у Тбілісі. Це був перший концерт гурту, починаючи з грудня 2021 року.

В «Океан Ельзи» розповіли, що у турі вони не лише збирають кошти на допомогу, а й проводять інформаційну кампанію на підтримку України.

За півтора місяці концерти гурту пройшли у Варшаві, Франкфурті-на-Майні, Відні, Аліканті та Марбельї. Увечері 8 серпня відбудеться концерт "Океану Ельзи" у Мадриді.

До листопада група планує виступити в рамках Help for Ukraine tour у Баку, Вроцлаві, Берліні, Празі, Ризі, Таллінні, Каунасі та Тель-Авіві.