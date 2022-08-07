«Вірю в ЗСУ»: українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила патріотичний транспарант на К2

Українська альпіністка Антоніна Самойлова, яка у травні підкорила "вершину світу" Еверест (8 848), днями в складі експедиції непальскої компанії "14 Peaks Expedition" піднялася на другу за висотою гірську вершину після Джомолунгми - К2 (Чогорі).

Про це повідомляє видання Український дощ.

К2 знаходиться у Пакистані. Її висота становить 8611 метрів над рівнем моря.

Сходження відбулося за класичним маршрутом з використанням кисню. Гідом був непалець Сона Шерпа, який першим в історії здійснив сходження на К2 взимку.

"Еспедиція виявилася для мене доволі складною, оскільки за станом здоров'я довелось повертатися в Ісламабад для проходження операції, з подальшим поверненням за трекінговим маршрутом до базового табору (БТ) К2, що потребувало достатньо багато сил та енергії. Самміт пуш був достатньо швидким, оскільки я не мала багато часу до приходу мусонів у регіон. Це був другий самміт пуш, друге погодне вікно. І ми ледь встигли повернутися до БТ після сходження. В якийсь момент між саммітом та 4м табором на зворотньому шляху ми загубилися в дуже густому тумані на тому участку, де не були провішані мотузки, і близько двох годин намагалися відшукати шлях. На щастя, в якийсь момент туман розсіявся на долі хвилини і ми, побачивши намети 4-го табору та попрямували туди.

Цей рік був відносно успішний та багатолюдний для К2. Незважаючи на це, все ж таки 3 людини загинуло. Серед українців в цьому році я була одна", - зізналася Самойлова в коментарі Українському Дощу.