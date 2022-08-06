"Весняна квітка": Денисенко з "Кріпосної" здивувала вбранням з незвичайними малюнками, відео

Наталка Денисенко

Відома актриса поділилася чарівним відео у незвичайному патріотичному образі.

Популярна українська актриса та заїзд серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик пішов служити у ЗСУ, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірок виклала у своєму миколозі чарівне відео, на якому з'явилася у незвичайному патріотичному образі.

Як видно, Наталю відбито в красивій природній локації серед високих очеретів. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному патріотичному вбранні – це біла сукня з синьо-жовтими написами та малюнками. А волосся актриси зібране і перев'язане синьо-жовтими стрічками.

Наталка Денисенко

У підписі до публікації Денисенко написала: "Просто хочеться додати до сьогоднішньої стрічки патріотичної краси". Шанувальники відразу почали коментувати відео, засинаючи артистку компліментами: "Так красиво", "Дуже красиво", "Краса!", "Простого вогонь", "Де взяти таку сукню?", "Наталочка, ви красуня", "Яка краса" , "Наталочко, яка ж ти справжня україночка! Ти як ніжна весняна квітка!" "Плаття з картою України, я вже люблю цю дівчину!"


Галина Струс, politeka.net





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