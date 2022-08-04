"Сама прибирай". Ксенію Мішину розкритикували за пошуки домашньої помічниці під час війни

Поки український виконавець Сергій Бабкін та його дружина розбираються з хейтом, який посипався на них після заяви про гроші, акторці Ксенії Мішиній фанати теж не дають сумувати. Зірка зіштовхнулася з хвилею критики після слів про пошук домашньої робітниці.

У своєму блозі в Instagram знаменитість повідомила, що хоче найняти людину, яка буде допомагати їй по господарству. Після чого користувачі мережі вирішили висловити свою думку з цього приводу. Вони вважають, що хатня робітниця у період війни – погана ідея, додаючи, що краще ці кошти витратити на допомогу ЗСУ. Також були й ті, хто заявив, що зірка може "прибрати в своїй оселі і сама", інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Мішина відреагувала на критику в свою адресу. Акторка відповіла, що це її життя і лише їй вирішувати, як для неї буде краще. Цього принципу вона радить дотримуватися і своїм підписникам.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"На рахунок того, що краще б я перевела гроші на ЗСУ. А в мене питання: хто знає, що краще? Хто може порахувати, скільки я маю куди перевести? І перед ким виправдовуватись? Так хочеться, щоб наше суспільство скоріше стало таким, у якому всім взагалі все одно, який ти, якщо ти, звісно, не порушуєш чиїсь права!" - написала знаменитість.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Всі, кого це зачепило, вам час або дозволити собі клінінг хоча б раз, або нарешті перестати себе звинувачувати за те, що витрачаєте гроші на речі, які іншим здається неважливими! Це ваше життя, і тільки вам вирішувати, як його зробити кращим", - підсумувала Ксенія.

Фото: instagram.com/misha.k.ua