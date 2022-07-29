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2022-07-29
Такого не було понад 40 років: на Емірати обрушилися страшні зливи, фото та відео
У Об'єднаних Арабських Еміратах випали сильні дощі, також синоптики зафіксували сильний вітер.
Про це повідомляє thenationalnews.com.
За даними Національного центру метеорології, липень 2022 року є найвологішим у країні з 1978 року. Найбільша кількість опадів була зареєстрована дощоміром у порту Фуджейра – у період між 25 та 28 липня там було зареєстровано 234,9 міліметра.
Друге місце було у Масафі – 209,7 мм, а третє – в аеропорту Фуджейри (187,9 мм), інформує
Причиною повеней стали мусони, які щороку дрейфують із Індії. Очікується , що нестійка погода збережеться як мінімум наступного тижня.
Також зазначається, що було врятовано 870 людей. Про це повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини".
Євген Устименко, Апостроф