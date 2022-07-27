Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неї

В Україні після початку повномасштабної війни продовжується загальна мобілізація. Стало відомо, чи можуть призовникові вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неї.

Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неї

Загальна мобілізація продовжує викликати підвищений інтерес у суспільства. Юрист Ростислав Кравець зазначив, що у країні практикується повторне вручення повісток. За його словами, порушення закону у цьому немає.

"Повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, щоб дізнатися про придатність до служби", - зазначив фахівець.

Кравець пояснив, що повторні повістки відправлять і у разі, якщо військовозобов'язаний не прийшов у військкомат у вказаний час. Уклоністам загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Йдеться про штрафи у розмірі 3400-5100 грн або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

"Однак навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов'язаного від мобілізації", – наголосив юрист.

Представник адвокатського об'єднання PwC Legal Артем Крикун-Труш уточнив, що відмовитися від отримання повістки все ж таки можна. Йдеться про ситуації, коли повістку вручають у громадському місці та дані військовозобов'язаного вписують у порожній бланк.

Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неї

У разі складання акта відмови від отримання порядку денного, справу розглядатиме голова центру комплектування. Він може стягнути штраф від 850 до 1700 грн за порушення правил військового обліку. Накладення вказаного штрафу можна оскаржити у місцевому суді.

Раніше повідомлялося, кого із студентів можуть мобілізувати у період воєнного стану.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Руслана Писанка не афішувала свою хворобу: чоловік розповів про її останні дніРуслана Писанка не афішувала свою хворобу: чоловік розповів про її останні дні
Трагедією обернулося свято біля басейну: людей засмоктало у величезну вирву, момент потрапив на відеоТрагедією обернулося свято біля басейну: людей засмоктало у величезну вирву, момент потрапив на відео
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих: вражаючі кадриУлюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих: вражаючі кадри
Поки в Україні триває війна: Яна Соломко з "Холостяка" виступила на фестивалі в МосквіПоки в Україні триває війна: Яна Соломко з "Холостяка" виступила на фестивалі в Москві
Німкеня вкрала картину XVI століття, здалася в поліцію і стверджує, що загубила їїНімкеня вкрала картину XVI століття, здалася в поліцію і стверджує, що загубила її
Блок рекламы


Похожие новости
Imagine Dragons допоможуть Україні збирати кошти на медичну допомогу через платформу United24Imagine Dragons допоможуть Україні збирати кошти на медичну допомогу через платформу United24
Джерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛДжерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛ
Привід не розслаблятися: Європу накриває новий підвид COVID-19, заразитися можуть навіть вакцинованіПривід не розслаблятися: Європу накриває новий підвид COVID-19, заразитися можуть навіть вакциновані
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже: українки знялися для унікального календаря на підтримку ЗСУБуде тобі, враже, так, як відьма скаже: українки знялися для унікального календаря на підтримку ЗСУ
Отримав повістку і втік: у Генпрокуратурі повідомили, скільки років тепер загрожує ухилистуОтримав повістку і втік: у Генпрокуратурі повідомили, скільки років тепер загрожує ухилисту
Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають до арміїМобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають до армії
Українка отримала повістку і прийшла до військкомату: "Кажуть, що не розуміють, як так вийшло"Українка отримала повістку і прийшла до військкомату: "Кажуть, що не розуміють, як так вийшло"
В Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній жінці за відмову здати український паспорт. ФОТОВ Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній жінці за відмову здати український паспорт. ФОТО
Вступити на контракт можна буде і зі 100 баламиВступити на контракт можна буде і зі 100 балами
"Світ не буде колишнім": "Холостячка" Мішина несподівано згадала про пандемію, фото"Світ не буде колишнім": "Холостячка" Мішина несподівано згадала про пандемію, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости