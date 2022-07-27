Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неї

В Україні після початку повномасштабної війни продовжується загальна мобілізація. Стало відомо, чи можуть призовникові вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неї.

Загальна мобілізація продовжує викликати підвищений інтерес у суспільства. Юрист Ростислав Кравець зазначив, що у країні практикується повторне вручення повісток. За його словами, порушення закону у цьому немає.

"Повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, щоб дізнатися про придатність до служби", - зазначив фахівець.

Кравець пояснив, що повторні повістки відправлять і у разі, якщо військовозобов'язаний не прийшов у військкомат у вказаний час. Уклоністам загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Йдеться про штрафи у розмірі 3400-5100 грн або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

"Однак навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов'язаного від мобілізації", – наголосив юрист.

Представник адвокатського об'єднання PwC Legal Артем Крикун-Труш уточнив, що відмовитися від отримання повістки все ж таки можна. Йдеться про ситуації, коли повістку вручають у громадському місці та дані військовозобов'язаного вписують у порожній бланк.

У разі складання акта відмови від отримання порядку денного, справу розглядатиме голова центру комплектування. Він може стягнути штраф від 850 до 1700 грн за порушення правил військового обліку. Накладення вказаного штрафу можна оскаржити у місцевому суді.

Раніше повідомлялося, кого із студентів можуть мобілізувати у період воєнного стану.