Це вечірка України: Сем Райдер висловився про проведення "Євробачення-2023" у Британії

Європейська мовна спілка (EBU) та британська суспільна телерадіокомпанія BBC ухвалили рішення провести "Євробачення-2023" у Великій Британії від імені України. Організатори заходу пообіцяли максимально підтримати країну-переможницю "Євробачення-2022" і до них приєднався британський учасник конкурсу Сем Райдер, інформує Апостроф.

Співак посів на "Євробаченні-2022" друге місце і повернувся з Італії у рожевій панамі Kalush Orchestra, з якими зблизився під час конкурсу.

Фото: Getty Images

"Це вечірка України. Ми просто запрошуємо їх провести її у нас вдома. Я знаю, як багато значило для Kalush Orchestra та української делегації, щоб "Євробачення" наступного року пройшло в їхній країні. І я не єдиний, кому важко усвідомлювати, що в цей момент часу це неможливо. Але я хотів би сказати кожному в Україні, що ми в Британії знаємо, як влаштовувати вечірки", - заявив він у Instagram.

"Ми зосереджені на одній єдиній меті - надати місце і бути під рукою, щоб допомогти провести захід, присвячений українській культурі, історії та музиці, - запевнив артист. - Ми всі зберемося разом у дусі єдності, яка завжди була на "Євробаченні", щоб прославити чудових людей України”.


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Публікація від SAM RYDER (@samhairwolfryder)

Сем Райдер із піснею "Space Man" представив Британію на "Євробаченні-2022" у Турині. Він посів перше місце за оцінками журі та друге місце у загальному заліку.


Наталка Лавринець, Апостроф





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