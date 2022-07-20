Творці серіалу "Кріпосна" відмовилися від російської мови та співпраці з акторами з РФ

Сценаристка та креативна продюсерка "Кріпосної" Тала Пристаєцька повідомила у соцмережах, що у продовженні серіалу не братимуть участь російські актори. Також у 4 сезоні шанувальники не почують російської мови.

Таку заяву Пристаєцька зробила після того, як у мережі виник скандал навколо української акторки Наталки Денисенко. Користувачі розкритикували її через те, що вона поїхала до Польщі зніматися у продовженні проекту з російськими акторами, як вважалося на той момент. Тала вирішила пояснити ситуацію та на своїй сторінці у Facebook написала, що команда серіалу "Кріпосна" офіційно припиняє співпрацю з російськими акторами, інформує Апостроф .

Фото: facebook.com/tala.onyschuk

"З огляду на величезну кількість дуже різної інформації щодо четвертого сезону Кріпосної, мені видається нині важливим донести наступне: 1. Жодного актора-громадянина рф у дозйомі четвертого сезону Кріпосної, який просто зараз відбувається у Польщі, немає. У сценах, де задіяний персонаж Тетяни Ратнікової, знімається дублерка. 2. Серіал для показу на всіх територіях дублюється українською мовою. Російської мови у проекті не буде. Ні в мене особисто, ні в когось з команди немає ані найменшого сумніву, що рф - держава-терорист", - йдеться у заяві продюсерки.

Люди подякували сценаристці за те, що вона внесла ясність в ситуацію:

"О! Ви працюєте! Це чудово! Гарного нового сезону", "Чудові новини! Приємно, що ви притримуєтесь такої позиції. Для нас, акторів, це важливо", "Повністю згодна, підтримую!", "Дякую, що прокоментували ситуацію", Дякую за позицію та інформацію!".

Тим часом Наталка Денисенко, яка в "Кріпосній" грала роль Лариси Яхонтової, в інтерв\'ю розповідала, що ще до скандалу хотіла відмовитися від участі у зйомках через те, що там грали два російських актори, які ніяк не висловилися про напад Росії на Україну, таким чином підтримавши російське вторгення.

Наталка Денисенко

Фото: stb.ua

"Якщо чесно, я думала відмовлятися від дозйому сцен, тому що там є 2 російських актори, які навіть нічого не написали у своїх соцмережах про війну. Перший - Данило Якушев, а другого не пам’ятаю, тому що я з ними навіть не знайома. Я з ними ніколи не зустрічалася навіть на знімальному майданчику", - сказала Денисенко.

Однак були й ті, хто став на бік України у війні з Росією. Денисенко зазначила, що виконавиця головної ролі Тетяна Ратнікова повністю підтримує нашу країну і засуджує злочинні дії РФ :

"У мене є сцени тільки з головною героїнею - Танею Ратніковою, яка повністю підтримує Україну. Вона родом з Росії, працювала у нас дуже довго, і навіть коли знімалася в "Кріпосній", стала вчити українську мову. Це було до війни. Таня казала: "Я хочу залишатися тут, я не хочу повертатися в Росію! Всі ці місяці війни вона сиділа в Києві".

Нагадаємо, 4 сезон костюмованої драми "Кріпосна" має стати завершальним. Раніше в проекті знімалося багато росіян, включаючи виконавиць головної ролі Катерину Ковальчук та Софію Пріс. Польща стала першою іноземною країною, де транслювалася "Кріпосна", а у 2020 році серіал почали показувати в Росії.

Фото: FILM.UA Group