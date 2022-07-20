Сотні пожеж, 27 тисяч гектарів знищеної рослинності: Франція продовжує страждати від аномальної спеки

Найбільше від вогню постраждав департамент Жиронда, де і досі палають ліси, інформує ZN.ua.

Сотні пожеж, 27 тисяч гектарів знищеної рослинності: Франція продовжує страждати від аномальної спеки
© unsplash/marekpiwnicki

Внаслідок аномальної спеки у Франції регулярно виникають лісові пожежі, які знищили вже понад 27 тисяч гектарів рослинності. Про це повідомив міністр з питань екологічної трансформації Крістоф Бешу.

За інформацією каналу BFMTV, посадовець заявив про більш ніж 300 пожеж на території Франції за останній тиждень, протягом якого Європа потерпає від підвищеної температури повітря.

Найбільше від вогню постраждав департамент Жиронда. Там через дві масштабні пожежі знищено близько 19 300 гектарів лісу. Наразі вогнеборці продовжують боротися зі стихією і досягли локальних успіхів, не дозволивши вогню піти далі на окремих напрямках.

«Ми частково зупинили просування двох пожеж. Я вважаю, що сьогодні у нас був нормальний день порівняно з тим, що ми мали вчора. Ми добре попрацювали над захистом від вогню», – сказав префект Жиронди Фаб'єн Бюсьйо.

Наразі рятувальники організовують евакуацію ще двох комун департаменту. Раніше вони евакуювали жителів 14 населених пунктів Жиронди.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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