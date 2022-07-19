Через спеку Європу охопили смертельні лісові пожежі: відео та карта "апокаліпсису"

У зв'язку зі зміною клімату, у багатьох країнах Європи спостерігається аномальна спека – у деяких регіонах температура повітря перевищує 40 градусів, тисячі людей евакуювали з особливо небезпечних районів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що через спеку померли сотні людей, багато країн Євросоюзу запровадили режим надзвичайного стану. Так, із заходу Франції змушені були виїхати близько 8500 осіб через високий ризик масштабних лісових пожеж. Також майже 25 000 людей залишили свої будинки та кемпінги на користь притулків у департаменті Жиронда на захід від Бордо, тоді як пожежі в Іспанії, Португалії та Греції змусили евакуюватися ще тисячі людей.

У Південній Європі температура повітря дещо знизилася, водночас хвиля спеки, що сягає 40 градусів, перемістилася на північ, у тому числі й у бік Великобританії, де був зафіксований найспекотніший день за всю історію спостережень.

За словами одного з 1500 пожежників, які ліквідують пожежу в Жиронді, яка знищила 14 000 гектарів соснового лісу, він за 30 років своєї роботи таких пожеж ніколи не бачив.

Так, на карті видно, що за останні 24 години пожежі були у Франції, Португалії, Великій Британії, Іспанії, Греції, Хорватії, Італії та інших країнах Європи.


Марія Швець, Апостроф





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