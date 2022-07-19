Поширення віспи мавп виходить з-під контролю у США

Число випадків зараження віспою мавп серед американців продовжує зростати і продовжуватиме зростати як мінімум до серпня, попередили чиновники відомств охорони здоров'я країни, повідомляє CNN.

"Швидше за все, вже надто пізно контролювати та стримувати поширення мавпячої віспи", - вважає колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) доктор Скотт Готліб.

Він підкреслив, що влада США робить ті ж помилки, що і при пандемії COVID-19.

"До цього треба поставитися серйозно. Ми ще не знаємо до кінця масштабів та потенціалу цього захворювання", - заявив доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань та головний медичний радник президента Джо Байдена.