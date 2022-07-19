Поширення віспи мавп виходить з-під контролю у США

Експерти вважають, що влада США робить ті ж помилки, що і при пандемії COVID-19, інформує ZN.ua.

Поширення віспи мавп виходить з-під контролю у США
© Getty Images

Число випадків зараження віспою мавп серед американців продовжує зростати і продовжуватиме зростати як мінімум до серпня, попередили чиновники відомств охорони здоров'я країни, повідомляє CNN.

"Швидше за все, вже надто пізно контролювати та стримувати поширення мавпячої віспи", - вважає колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) доктор Скотт Готліб.

Він підкреслив, що влада США робить ті ж помилки, що і при пандемії COVID-19.

"До цього треба поставитися серйозно. Ми ще не знаємо до кінця масштабів та потенціалу цього захворювання", - заявив доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань та головний медичний радник президента Джо Байдена.

Згідно з останніми даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), станом на п'ятницю в країні було зареєстровано 1814 підтверджених випадків віспи мавп.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Ірина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символікиІрина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символіки
Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»Потапа дорікнули після його реакції на удар по Вінниці: «Нас щодня бомбять»
Бужинська позбавила дару мови розкішним образом у патріотичній сукні: "Час підтримувати вітчизняну економіку"Бужинська позбавила дару мови розкішним образом у патріотичній сукні: "Час підтримувати вітчизняну економіку"
Анна Кошмал відповіла на запитання про зйомки продовження серіалу "Свати" в РосіїАнна Кошмал відповіла на запитання про зйомки продовження серіалу "Свати" в Росії
Чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі, фото: "Гучно кричали"Чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі, фото: "Гучно кричали"
Блок рекламы


Похожие новости
"Божа кара, не інакше": в Росії палає сильна пожежа, полум'я виривається з-під дахів"Божа кара, не інакше": в Росії палає сильна пожежа, полум'я виривається з-під дахів
У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВАУ Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА
Винник не виходить на зв'язок три місяці, Харчишин натякнув, чому зник співак: "Не всі люди розумні..."Винник не виходить на зв'язок три місяці, Харчишин натякнув, чому зник співак: "Не всі люди розумні..."
З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали ще тіла загиблихЗ-під завалів будинку у Часовому Яру дістали ще тіла загиблих
Архиепископ Парижа призвал французов к сдержанности и самоконтролю
Келли Осборн ложится в клинику по контролю за весом
В Одессе неизвестные в масках пытались зарезать начальника инспекции по контролю за лекарствами.
Последние новости
Подгружаем последние новости