Бабусю ведучого Олександра Вишневського врятували з-під завалів будинку у Києві: фото

17 жовтня внаслідок російської атаки дронів-камікадзе на Київ був зруйнований житловий будинок на вулиці Жилянській у Шевченківському районі. 18 людей співробітники ДСНС вже врятували з-під завалів, 4 особи загинули, інформує Апостроф .

Серед людей, які вижили у зруйнованому "шахідами" будинку, опинилася бабуся українського ведучого Олександра Вишневського. Саме її фото опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Пані Ганна – врятована! Дістали з третього поверху враженого будинку", – написав він.

Фото: instagram.com/tymoshenko.kyrylo/

Онук потерпілої розповів про пережите в Instagram.

"На фото моя бабуся, яка вже, напевно, відоміша за мене! Сьогодні російський дрон-камікадзе повністю зруйнував її будинок... Я дякую Богу, що вона залишилася жива! Дякую всім рятувальникам і службам, що допомогли їй, - написав Вишневський. - Дві години подій наша сім'я не дихала. Ми могли тільки чекати, займаючись хоч чимось, щоб відволіктися від жаху, який ліз у голову".



Переглянути цей допис до Instagram Олександр Вишневський (@vishnevskiyaleksandr)

Шоумен закликав українців бути відповідальними та спускатися в укриття за сигналом повітряної тривоги.

"Друзі, будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, зробіть все необхідне, щоб можна було відреагувати на ситуацію в моменті - повний бак, тривожна валіза... Ми переможемо!" – написав він.