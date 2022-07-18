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2022-07-18
YUNA 2022: цьогорічні статуетки продадуть на аукціоні для допомоги пораненим військовим
Цього року нагороди вручили у 17 категоріях.
Статуетки YUNA продадуть на аукціоні© facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS
Увечері 17 липня відбулася церемонія вручення української музичної премії YUNA. Нагороди було вручено у 17 номінаціях,
Під час церемонії вручення, яка проходила онлайн, стало відомо, що всі статуетки продадуть на аукціоні, а всі виручені кошти спрямують на купівлю апаратів для реінфузії крові та лікування ран негативним тиском, що допоможе військовим хірургам рятувати життя пораненим захисників України.
Фаїна Вауліна, ZN.ua