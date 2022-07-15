Потрапили у вогняну пастку: фото ще двох дітей, які загинули у теракті у Вінниці

Відомі деталі загибелі усіх трьох дітей у результаті ракетного обстрілу Росією Вінниці 14 липня. Серед них: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років, інформує Апостроф .

Про це розповіли у проєкті з фіксації воєнних злочинів "ОЧІ", пише "Суспільне".

Інформація про загибель чотирирічної дівчинки Лізи з'явилася у той же день - дитина загинула на вулиці. У неї був синдром Дауна. Перед трагедією її мама Ірина розповідала в Instagram, що ідуть з дочкою на заняття до логопеда. Матір дівчинки вижила.

У день ракетного обстрілу загинув семирічний Максим Жарій разом зі своєю мамою Вікторією Рекутою. Вони в цей час були у медичній клініці "Нейромед". Як повідомили у Гайсинській районній раді, загиблі проживали в селі Мала Мочулка Теплицької селищної громади Гайсинського району. Односельчани планують зустріти їх тіла живим коридором.



Третій загиблий - восьмирічний хлопчик, який знаходився у припаркованому автомобілі. Дитина чекала на дядька, коли авто охопив вогонь. Родича шпиталізували, його відкинуло вибуховою хвилею.

Постраждали ще четверо дітей: семирічна Моніка, восьмирічний Роман, 12-річний Артем та 15-річна Вікторія.



Серед загиблих - 25-річна Аліна Кисіль - працівниця "Приват Банку", відділення якого розташоване у будівлі, куди вдарила ракета.