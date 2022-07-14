Хлопцям набагато тяжче: Святослав Вакарчук на Донеччині зустрівся з бійцями та заспівав під обстрілами

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Святослав Вакарчук піднімає бойовий дух українських захисників своєю творчістю. Лідер гурту "Океан Ельзи" відвідує наших бійців у гарячих точках та дає міні-концерти на передовій. 13 липня музикант побував на Донеччині та заспівав під звуки ворожої артилерії, інформує Апостроф .

У сюжеті ТСН сказано, що Вакарчук приїхав до вкрай небезпечного місця. Напередодні російські війська намагалися там здійснити прорив, кинувши в бій десятки своїх танків, проте їхня спроба не мала успіху. Ворог відступив, але продовжує накривати наші позиції артилерією.

Фото: Кадр із відео

Під час виступу музиканта рашисти розпочали обстріл, але міні-концерт хоч у бліндажі, але відбувся.

"Ми часто потрапляємо до таких ситуацій, хлопцям набагато тяжче, я можу півдня бути в такій ситуації, можу тиждень, а вони місяцями тут сидять", - сказав Вакарчук.

Українські бійці лишилися під враженнями від виступу знаменитого музиканта.

"Я був на концерті "Океану Ельзи" і там була зовсім інша атмосфера. А коли до тебе ось так приїжджають... просто мурашки на шкірі, я не знаю, що це таке твориться. Це дійсно дуже приємно. Дуже вдячний, що є такі сміливі люди. Не кожен військовослужбовець приходить у ці місця", - сказав боєць ЗСУ.

Фото: Кадр із відео

Святослав Вакарчук також вперше прокоментував народження доньки. Він зізнався, що через постійні роз'їзди практично з нею не бачиться.

"Народилася донька три тижні тому, - усміхаючись сказав Святослав. - Ну, як можна бачитися... Я щасливий, що взагалі зміг побачити. Просто викроїти буквально хвилинку для цього".

Після виходу сюжету Вакарчук написав допис, у якому зізнався, що з ним усе добре.

"На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході і на Півдні. І потрапляв в різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас з вами, більше в України нікого нема. Тож кожен має робити для Перемоги, що може. Кожен. Кожного дня. Так як роблять ці хлопці та дівчата на фронті. Вони - наш скарб. P.S. Зі мною все добре! Продовжуєм іти!", - написав лідер ОЕ в Instagram.