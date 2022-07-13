Даша Астаф'єва різко висловилася про колег, які випускають пісні українською мовою

Успішна українська артистка Даша Астаф'єва залишалася у Києві з перших днів повномасштабного вторгнення. Під обстрілами вона ходила до ресторану та допомагала на кухні – готувала для українських військових та продовжує волонтерити досі.

Ексучасниця гурту Nikita дала інтерв'ю для YouTube-каналу Islnd TV та розповіла, що не розуміє тих зірок, які різко перейшли на українську мову та масово випускають пісні під час війни. Таку поведінку Даша Астаф'єва назвала цирковою виставою та підлабузництвом.

"Я людина мистецтва. Можу фотографуватися, грати роль, щось співати. Але я не вважаю, що це комусь потрібно під час війни. Так, є кілька прикладів – "Ой, у лузі", Stefania . Але решта все – це більше схоже на циркові вистави для мене. Зараз усі заспівали українською. Для мене це трохи таке підлабузництво, несправжня творчість", - зазначила Даша Астаф'єва.

Артистка впевнена, що всі ці пісні йдуть у нікуди, хоч там і звучать слова "батьківщина", "ненька" та "мати Україна". Виконавиця, котра сама вже давно не випускала нових треків, вважає, що зараз не час для розважальної творчості – у країні війна.

"Дуже багато українського зараз змішано з гівном, скажімо так. Дуже скоро все це набридне", - різко зазначила Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, Слава Камінська засудила колег, які виступають перед військовими: "Не треба їх підтримувати".