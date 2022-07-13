Даша Астаф'єва різко висловилася про колег, які випускають пісні українською мовою

Успішна українська артистка Даша Астаф'єва залишалася у Києві з перших днів повномасштабного вторгнення. Під обстрілами вона ходила до ресторану та допомагала на кухні – готувала для українських військових та продовжує волонтерити досі.

“Підхалимство“: Даша Астаф'єва різко висловилася про колег, які випускають пісні українською

Ексучасниця гурту Nikita дала інтерв'ю для YouTube-каналу Islnd TV та розповіла, що не розуміє тих зірок, які різко перейшли на українську мову та масово випускають пісні під час війни. Таку поведінку Даша Астаф'єва назвала цирковою виставою та підлабузництвом.

"Я людина мистецтва. Можу фотографуватися, грати роль, щось співати. Але я не вважаю, що це комусь потрібно під час війни. Так, є кілька прикладів – "Ой, у лузі", Stefania . Але решта все – це більше схоже на циркові вистави для мене. Зараз усі заспівали українською. Для мене це трохи таке підлабузництво, несправжня творчість", - зазначила Даша Астаф'єва.

Артистка впевнена, що всі ці пісні йдуть у нікуди, хоч там і звучать слова "батьківщина", "ненька" та "мати Україна". Виконавиця, котра сама вже давно не випускала нових треків, вважає, що зараз не час для розважальної творчості – у країні війна.

"Дуже багато українського зараз змішано з гівном, скажімо так. Дуже скоро все це набридне", - різко зазначила Даша Астаф'єва.


Нагадаємо, Слава Камінська засудила колег, які виступають перед військовими: "Не треба їх підтримувати".


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Ще й пакет прихопили: у центрі Києва трьох "унікумів" упіймали на виставці військової техніки окупантівЩе й пакет прихопили: у центрі Києва трьох "унікумів" упіймали на виставці військової техніки окупантів
Зірка "Кріпосної" Денисенко спробувала розмішити українців, але нарвалася на критику: "Це вже якийсь перебір"Зірка "Кріпосної" Денисенко спробувала розмішити українців, але нарвалася на критику: "Це вже якийсь перебір"
Колишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав донькуКолишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав доньку
Аліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресіїАліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресії
Блок рекламы


Похожие новости
"Мені дуже соромно": Даша Астаф'єва відверто розповіла, як заробляла в росії"Мені дуже соромно": Даша Астаф'єва відверто розповіла, як заробляла в росії
Стався розвал сім'ї: дружина Юрія Бардаша прокоментувала їхнє розлученняСтався розвал сім'ї: дружина Юрія Бардаша прокоментувала їхнє розлучення
Юрія Бардаша кинула дружина через його антиукраїнську позиціюЮрія Бардаша кинула дружина через його антиукраїнську позицію
Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."
Чекала до останнього: Лілія Подкопаєва висловилася про зраду своєї куми ЛоракЧекала до останнього: Лілія Подкопаєва висловилася про зраду своєї куми Лорак
Команда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в УкраїніКоманда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в Україні
Монатік розкрив, чому не хоче перекладати свої російськомовні пісні: "Витрачати час на минуле..."Монатік розкрив, чому не хоче перекладати свої російськомовні пісні: "Витрачати час на минуле..."
Японська манга про Привида Києва буде видана українською мовоюЯпонська манга про Привида Києва буде видана українською мовою
Раша, гудбай: Тіна Кароль висловилася про заборону російської музики в УкраїніРаша, гудбай: Тіна Кароль висловилася про заборону російської музики в Україні
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова прикрылась руками вместо одежды ради пылкого образа: кадрыПобедительница "Холостяка" Даша Ульянова прикрылась руками вместо одежды ради пылкого образа: кадры
Последние новости
Подгружаем последние новости