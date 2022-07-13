"Мені моторошно. Мені гидко": екс-"холостячка" Огневич зізналася, якої нової традиції не розуміє

злата огневич, скрін

Злата Огневич зізналася, що не розуміє жодної розваги, яка з'явилася в українців під час війни.

Як пише Politeka.net , у своїх Сториз популярна співачка та героїня другого сезону шоу «Холостячка» поділилася визнанням.

«Днями гуляла з сестрою і бачила виставку згорілої техніки. На тлі цієї техніки фоткаються дорослі, стрибають діти», – розповіла зірка.

При цьому вона зізналася, що особисто їй таке дивитися неприємно.

«Мені моторошно на це дивитися. Мені огидно. Наприклад, я не хочу фотографуватися на тлі цієї обгорілої техніки, яка принесла смерть, у якій хтось згорів, загинув. І там частини цього згорілого тіла залишилися у вигляді попелу ... Я не розумію, що в цьому прикольного», - чесно розповіла Огневич.

Пізніше співачка поділилася скріншотом із відповідями, які українці відправили їй на цю тему. Частина з них погоджувалися із зіркою.

«Зважаючи на ваші відповіді на рахунок фото на тлі обгорілої техніки, я не одна думаю, що це гидко, гидко і огидно. І мені дуже приємно знати, як багато у мене однодумців!» - розповіла Злата.


Дарья Волкова, politeka.net





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