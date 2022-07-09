"Мені дуже соромно": Даша Астаф'єва відверто розповіла, як заробляла в росії

У рф все дуже бездушно, просто дуже багато бабок.

Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла, чим для неї відрізняється робота в Україні та росії.

В інтерв'ю Сергію Іванову в програмі "Антиподи" артистка зізналася, що з 2014 по 2022 рік бувала кілька разів у рф з виступами на корпоративах.

"У росії я тоді виступала, як зомбі. Приїхала, виступила, сказала гарні слова, посміхалася, зробила клас і поїхала. В Україні я кайфую. Я кайфую від людей, від того, як усе готується, як готують мене до зустрічі з людьми, для яких я виступаю. У росії все дуже бездушно, просто дуже багато бабок", - пояснила Астаф'єва.

Тепер Даша соромиться того, що їй доводилося заробляти в рф.

"Мені дуже соромно, що я була в такому стані, що мені доводилося їздити та працювати, бо це зовсім інші гроші. Але я до цього ставилася як просто до роботи, яку я роблю, щоб заробити собі на життя", - зізнається артистка .

Також співачка додала, що в Україні артистові важко заробити через "корупцію" у сфері музики.

"На жаль, у нашій країні музичний напрямок культури дуже корумпований. Це ні для кого не новина, що є пласт пртистів, які просто виступають і вони завжди скрізь, і тільки вони", - заявила Астаф'єва і додала, що це легко відстежити: достатньо просто роздрукувати програму ефірів на радіо, і ви побачите лише одні імена.