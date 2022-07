Аліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресії

Українська реп-виконавиця Аліна Паш, яка зворушила душевним виконанням стрілецької пісні "За Україну, за її волю" презентувала нову щемливу роботу. Співачка випустила трек Heaven ("Рай"), який присвятила маленьким українським янголяткам, чиє життя забрала Росія, інформує Апостроф .

Разом із піснею вийшов й кліп, який доступний для перегляду на YouTube-каналі виконавиці. Аліна зазначила, що не зазнала цього горя на собі, але впевнена, що немає більшого болю, ніж ховати свою дитину.

"Цю роботу я присвячую діточкам, які загинули від злочинних дій Росії в нашій країні, - поділилася співачка. - Ця пісня символізує для мене 2 речі: нестерпний біль від рани, що не загоїться ніколи, та надію на світле майбутнє, яке чекає попереду. Тема пісні та відео справді дуже важка, але ми маємо говорити про неї. Ми маємо зробити так, щоб кожна людина в світі нас почула! Ми маємо залишатись сильними навіть тоді, коли хочеться сховатись та не бачити тих жахіть, що кояться навколо. Ми повинні бути навіть тоді, коли хочеться зникнути. Повинні".

Станом на ранок 8 липня 2022 року в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ постраждали понад 993 дітей, 347 із них - загинули.

"Це велике горе і нестерпний біль, який ми, українці, повинні трансформувати в силу та світло заради майбутнього нашої країни та наших дітей", - наголосила зірка.

Аліна Паш розпочала роботу над піснею Heaven на початку повномасштабної війни, дописала її після 9 березня, коли росіяни розбомбили пологовий будинок у Маріуполі.

Фото: instagram.com/alinapash

Текст пісні Heaven

Iron birds are pecking our land

Iron worms are eating homes where we grew

These little eyes just saw his mother’s hands

These little feet have not been in the shoe

Their Angel lips could have sang the lullaby

But now they're praying for us from the sky

there is no greater pain than burying your child

My soul cries with blood when our children fly to heaven (heaven, heaven)

Моя душа плаче кров‘ю коли наші діти відлітають на небо

Тату,

Ти вирушив у Київ, берегти столицю

Поглянувши на наші побліділі лиця

Сказав, ще обіймемося,

Та доню моя, обіцяй

Що вбережеш в собі митця.

Бо допоки в Україні помирають діти

Від рук диктаторів із ядерною зброєю сусіди

Сидіти осторонь не може жоден батько

В світі,

Якщо його дитину хочуть скривдити чи вбити!

Збирала воїна уся рідня

Душа світла як в Архангела

Ой тату, захисти від зла!