Рятувальники та поліція розмінували популярний пляж під Києвом: опубліковано фото

Сьогодні, 27 червня, у Гостомелі рятувальники ДСНС та працівники Національної поліції провели роботи з гуманітарного розмінування озера Центральне, інформує Апостроф .

Фотожурналіст "Апострофа" Роман Пєтушков побував на місці події та поділився ексклюзивними фото.

Гостомель, що в Бучанському районі, пробув близько місяця під російською окупацією, а також на території міста йшли запеклі бої між російськими окупантами та українськими захисниками. У результаті активних бойових дій і суходіл, і водойми були заміновані, однак зараз представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій провели черговий етап розмінування, зокрема, озера Центральне.

Рятувальники та поліцейські дістали з водойми декілька снарядів та міну, після чого провели профілактичні бесіди з дітьми про небезпеку купання у водоймах Київської області, особливо з місцях, де велися запеклі бої.