Окупанти дали "завдання" дитині показати позиції ЗСУ: чим закінчилася історія

українські військові, бійці ЗСУ

У квітні неповнолітній хлопець перебував біля блокпосту, де з ним заговорив російський солдат. Той сказав, що тепер юнак має розвідати де перебувають позиції українських військових у Харкові та області.

Про це відомо з ухвали Козельщинського суду.

5 квітня російський окупант повідомив хлопцю, що він має зібрати інформацію про місця дислокації українських захисників та передати отримані відомості представникам ворога. Після отримання злочинного завдання юнак надав згоду на його виконання, проте будь-яких дій не вчинив.

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12 квітня звернувся із заявою до Управління СБУ в Харківській області й повідомив про свій зв`язок з представником ворога та отримане завдання. Для дотримання українського законодавства, відкрили провадження про розслідування державної зради.

У підготовчому засіданні прокурор, представники дитини та адвокат просили звільнити хлопця та закрити кримінальне провадження. Суд їхні клопотання задовольнив, а неповнолітнього українця звільнили від відповідальності, адже він усе зробив правильно.

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Алексей Ионов, politeka.net





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