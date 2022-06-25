Початок нової історії: Злата Огнєвіч видала сестру заміж та показала зворушливі кадри з весілля

24 червня сестра Злати Огнєвіч вийшла заміж. Для співачки та її сім'ї це був щасливий день, тож вона вирішила поділитися радістю зі своїми підписниками. На весілля запросили лише найближчих людей, не зміг пропустити захід молодшої доньки й Леонід Бордюг – батько дівчат приїхав із Харкова, де рятує поранених українських бійців, інформує Апостроф.

Злата опублікувала в Instagram кілька "історій", на яких можна розглянути нареченого та наречену, а також місце проведення церемонії. Юлія та Євген відмовилися від традиційного весільного вбрання і постали біля вівтаря у вишиванках. Сестра співачки обрала ніжну сукню молочного відтінку із золотою вишивкою, а її коханий – білу сорочку з національним візерунком чорного кольору.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Євген, ти краш. Вітаю з цим жаданим днем. Юля, ти завжди будеш моєю маленькою коханою дівчинкою", - звернулася Огнєвіч до нареченого та нареченої.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата зізналася, що весілля було дуже душевним, а один момент зворушив її до сліз - коли тато вів молодшу дочку до вівтаря. "І тут я заплакала... Як це зворушливо", - написала співачка.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Леонід Бордюг – військовий медик, у минулому хірург ВМС України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії чоловік не зміг стояти осторонь і, незважаючи на свій вік (67 років), пішов допомагати рідній Україні у гарячій точці. На початку квітня батько Злати Огнєвіч (справжнє ім'я – Інна Бордюг) вирушив із Києва до Харкова оперувати поранених захисників.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Спілкувалася з батьком, подробиць він мені не розповідає по телефону, але голос схвильований, поранених привозять. Прошу його не ходити вулицею, бо там обстріли, на що він мені посміхається. Знаєте, як чоловіки жартують... Хоча голос схвильований. Настрій бойовий, бо він офіцер і просто за характером дуже сильна людина", - розповідала Злата.

Сама 36-річна Огнєвіч заміж поки не вийшла. Щоб зустріти свого чоловіка, співачка пішла на шоу "Холостячка" і навіть закохалася, але переможець проекту покинув її через два місяці після фіналу реаліті.


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Надя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханимНадя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханим
"Сьогодні мав бути...": Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт"Сьогодні мав бути...": Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт
Голлівуд в Україні: до Львова приїхав Бен Стіллер. Голлівуд в Україні: до Львова приїхав Бен Стіллер.
У Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрмиУ Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрми
Пішов із життя Регімантас Адомайтіс - зірка фільму "Ніхто не хотів помирати"Пішов із життя Регімантас Адомайтіс - зірка фільму "Ніхто не хотів помирати"
Блок рекламы


Похожие новости
Нікітюк показала непристойний жест шахраям, які намагаються на ній нажитися: "Ой, щось зачухався"Нікітюк показала непристойний жест шахраям, які намагаються на ній нажитися: "Ой, щось зачухався"
Кетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцемКетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцем
Надя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханимНадя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханим
57-річна Беллуччі в чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу: кадри57-річна Беллуччі в чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу: кадри
Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."
"Редко кому удается": Огневич в стильном костюмчике показала, на чем ее "поймали" за границей"Редко кому удается": Огневич в стильном костюмчике показала, на чем ее "поймали" за границей
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает с новым бойфрендом в Лос-Анджелесе: фото16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает с новым бойфрендом в Лос-Анджелесе: фото
Соломия Витвицкая показала, кто ради нее нарушает комендантский час посреди ночи: "Обожаю!"Соломия Витвицкая показала, кто ради нее нарушает комендантский час посреди ночи: "Обожаю!"
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
Последние новости
Подгружаем последние новости