Початок нової історії: Злата Огнєвіч видала сестру заміж та показала зворушливі кадри з весілля

24 червня сестра Злати Огнєвіч вийшла заміж. Для співачки та її сім'ї це був щасливий день, тож вона вирішила поділитися радістю зі своїми підписниками. На весілля запросили лише найближчих людей, не зміг пропустити захід молодшої доньки й Леонід Бордюг – батько дівчат приїхав із Харкова, де рятує поранених українських бійців, інформує Апостроф .

Злата опублікувала в Instagram кілька "історій", на яких можна розглянути нареченого та наречену, а також місце проведення церемонії. Юлія та Євген відмовилися від традиційного весільного вбрання і постали біля вівтаря у вишиванках. Сестра співачки обрала ніжну сукню молочного відтінку із золотою вишивкою, а її коханий – білу сорочку з національним візерунком чорного кольору.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Євген, ти краш. Вітаю з цим жаданим днем. Юля, ти завжди будеш моєю маленькою коханою дівчинкою", - звернулася Огнєвіч до нареченого та нареченої.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата зізналася, що весілля було дуже душевним, а один момент зворушив її до сліз - коли тато вів молодшу дочку до вівтаря. "І тут я заплакала... Як це зворушливо", - написала співачка.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Леонід Бордюг – військовий медик, у минулому хірург ВМС України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії чоловік не зміг стояти осторонь і, незважаючи на свій вік (67 років), пішов допомагати рідній Україні у гарячій точці. На початку квітня батько Злати Огнєвіч (справжнє ім'я – Інна Бордюг) вирушив із Києва до Харкова оперувати поранених захисників.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Спілкувалася з батьком, подробиць він мені не розповідає по телефону, але голос схвильований, поранених привозять. Прошу його не ходити вулицею, бо там обстріли, на що він мені посміхається. Знаєте, як чоловіки жартують... Хоча голос схвильований. Настрій бойовий, бо він офіцер і просто за характером дуже сильна людина", - розповідала Злата.

Сама 36-річна Огнєвіч заміж поки не вийшла. Щоб зустріти свого чоловіка, співачка пішла на шоу "Холостячка" і навіть закохалася, але переможець проекту покинув її через два місяці після фіналу реаліті.