В стічних водах Лондона виявили вірус поліомієліту

Медики вже б'ють на сполох та називають це «національним інцидентом», інформує ZN.ua.

В стічних водах Лондона виявили вірус поліомієліту та оголосили це «національним інцидентом». Представники Національної служби охорони здоров’я Великої Британії попросили лікарів бути напоготові щодо випадків поліомієліту та закликали жителів британської столиці перевірити наявність у себе щеплень. Про це повідомляє Sciense.

Як повідомляє видання, джерело вірусу досі не встановлене. Однак припускають, що це був хтось з-поза меж Великої Британії, хто нещодавно отримав оральну вакцину проти поліомієліту (OPV), яка використовує живий, але ослаблений вірус. Таку вакцину Великобританія більше не використовує.

Наразі в країні не виявлено жодного випадку зараження вірусом поліомієліту. Проте зазначають, що багато його видів протікають безсимптомно. Проте влада британської столиці все одно б’є на сполох, адже у деяких районах Лондона рівень вакцинації нижчий за 90%.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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