Нова біда з коронавірусом: кількість хворих невблаганно зростає у Львові

швидка допомога, лікарі

У Львові кількість хворих на коронавірус поступово зростає.

Як передає Львівська міська рада, на початку серпня було госпіталізовано 16 пацієнтів, через тиждень – 36, ще через тиждень – 76, і піком було 122 госпіталізованих.

"Загалом у серпні мали 900 захворілих, більшість з них мали легку форму», - сказала сьогодні головна лікарка міста Леся Кобецька.

Легший перебіг цієї хвилі пояснюється тим, що люди вакцинувались. Станом на зараз 70% містян вакциновані першою дозою, 67% – другою дозою, 8% – першою бустерною дозою, і ще 240 осіб – другою бустерною дозою", – зазначають медики.

коронавірус, лікарня

Серед тих, які захворіли, половина не мали вакцинації. Також немає госпіталізованих з бустерною дозою. Також уже маємо 15 пацієнтів, які померли від ускладнень на фоні важких хронічних захворювань.

Наразі у Львові вакцинуватись можна Johnson&Johnson, Pfizer та CoronaVac.

Процедуру роблять у будь-який зручний день у міських поліклініках.

коронавірус, лікарня


Алексей Ионов, politeka.net





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