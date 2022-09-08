Нова біда з коронавірусом: кількість хворих невблаганно зростає у Львові

У Львові кількість хворих на коронавірус поступово зростає.

Як передає Львівська міська рада, на початку серпня було госпіталізовано 16 пацієнтів, через тиждень – 36, ще через тиждень – 76, і піком було 122 госпіталізованих.

"Загалом у серпні мали 900 захворілих, більшість з них мали легку форму», - сказала сьогодні головна лікарка міста Леся Кобецька.

Легший перебіг цієї хвилі пояснюється тим, що люди вакцинувались. Станом на зараз 70% містян вакциновані першою дозою, 67% – другою дозою, 8% – першою бустерною дозою, і ще 240 осіб – другою бустерною дозою", – зазначають медики.

Серед тих, які захворіли, половина не мали вакцинації. Також немає госпіталізованих з бустерною дозою. Також уже маємо 15 пацієнтів, які померли від ускладнень на фоні важких хронічних захворювань.

Наразі у Львові вакцинуватись можна Johnson&Johnson, Pfizer та CoronaVac.

Процедуру роблять у будь-який зручний день у міських поліклініках.