Надія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФ

Ексучасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер одружена з російським підприємцем Михайлом Уржумцевим. Попри те, що артистка виступає проти війни, невтішно висловлюється на адресу російських окупантів та країни-агресора, її чоловік продовжує спонсорувати ці звірства.

Відомо, що Михайло Уржумцев – генеральний директор Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі та продовжує розвивати бізнес у РФ . Попри те, що через санкції попит у світі моди впав, а багато великих брендів вийшли з країни-агресора, підприємець упевнений, що до осені ситуація стабілізується. Про це він розповів у "Зроблено - підприємливий подкаст".

"Ми 23 лютого багато чого думали, і в компанії, в тому числі, а потім зрозуміли, що краще навіть не думати про майбутнє. Якщо ситуація розвиватиметься так, як вона розвивається на сьогоднішній день, і нічого не відбуватиметься в ту чи іншу сторону, я думаю, що до осені все буде нормально. Магазини будуть заповнені тим товаром, яким вони мають бути заповнені", - зазначив чоловік Надії Мейхер.

Таким чином, чоловік української зірки платить величезні гроші в російську скарбницю, з якої спонсорується війна в Україні. Бізнес є бізнесом, і не важливо, що в сусідньому дворі вмирають діти.

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Надія Мейхер ніяк не коментує роботу чоловіка, активно виступаючи проти війни. Ось тільки останній свій пост вона зробила ще у травні і з того часу зникла із соціальних мереж. Чи може це бути пов'язане зі справами її чоловіка? Невідомо. Чи можуть бути проблеми у стосунках пари? Можливо.

Нагадаємо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе опинилися на межі розлучення – у них різні погляди на війну.