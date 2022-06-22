Команда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в Україні

Ще в 2020 році Юрій Бардаш оскандалився, розповівши в інтерв'ю Юрію Дудю про "свавілля в Україні", "утиснення російськомовних" і перейменування вулиць на честь "пособників нацистів". З початку повномасштабного вторгнення РФ продюсер музичних проектів Wellboy, "Quest Pistols", "Гриби" та "Нерви" перебував за межами країни. Він досі не зробив чіткого висловлювання про те, що відбувається, у зв'язку з чим його команда вирішила припинити з ним співпрацю, інформує Апостроф .

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Музичне видання "СЛУХ" зібрало коментарі музикантів, які засудили Бардаша за його позицію.

Wellboy, який за час роботи з продюсером випустив хіти "Гуси", "Вишні" та "Nozzy Bossy", заявив про те, що продовжує творчість без Бардаша.

"Хочу подякувати Юрієві за те, що він у мене вкладав увесь цей час, за те, що він вчив мене дуже багатьом речам. Але треба йти далі, треба рухатися, треба жити, треба співати", - заявив співак.

Саундпродюсер, співавтор пісень та режисер кліпів Wellboy Євген Грабаренко також опублікував відео, в якому розповів, що не планує працювати з Бардашем. Також він закликав його чітко засудити російську агресію або вийти із проекту Wellboy.

"Я вважав, що ми працюємо над розвитком української культури та мистецтва. З першого дня війни і до цього моменту моя позиція незмінна: я вважаю росіян конченими фашистами, я бажаю смерті кожному окупанту, який прийшов на нашу українську землю. Моя дитина народилася у бомбосховищі, мої побратими воюють і гинуть у гарячих точках. Я побував у багатьох деокупованих містах і селах, включаючи Бородянку, Ірпінь, Гостомель та Бучу. Тому я ніколи не зрозумію і не пробачу те горе, яке російська армія завдала моєму народу. Я не розумію позицію тих, хто намагається зберігати нейтралітет. Я не знаю, що там Юра. Я думаю, що кожен український культурний діяч має висловити свою позицію, бо стояти осторонь неможливо. Хочу звернути увагу, що не планую наразі співпрацювати з Юрою. Тому бачу таке рішення: або Юра відкрито підтримує Україну та засуджує російську федерацію, або виходить із проекту", - сказав він.

Саша Чемеров, відомий як фронтмен гуртів "Дімна Суміш" та The Gitas, у минулому працював з Юрієм Бардашем і писав пісні для Quest Pistols. Про продюсера він висловився категорично: "З Бардашем у мене сталася друга Чорнобаївка. Юра - шматок байдужого лайна. Я не хочу його роз**бувати, бо в мене є чим. Просто це подвійне розчарування".