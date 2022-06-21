Завжди купуйте страховку: співачка Марина Круть у Європі потрапила до лікарні та жахнулася цінам

З початку повномасштабного вторгнення Росії бандуристка та співачка Марина Круть підтримує українців своєю творчістю та збирає кошти для ЗСУ. Перед недавнім благодійним концертом у Швейцарії артистка потрапила до лікарні та жахнулася європейським цінам на лікування, інформує Апостроф.

Марина опублікувала в Instagram-"історіях" кілька фотографій зі швейцарської клініки та розповіла, що з нею сталося. Як виявилося, за дві години до виступу співачка опинилася на лікарняному ліжку з підозрою на апендицит. "Вони кажуть, якщо це воно, то ти за годину лягаєш на операцію, якщо не воно - біжиш на концерт", - поділилася вона.

Фото: instagram.com/bandura_krut

Українській бандуристці провели необхідне обстеження та, на щастя, діагноз не підтвердився. "У висновку нічого не знайшли. Але за годину мені зробили: крапельницю, УЗД та аналізи", - розповіла Марина.

Фото: instagram.com/bandura_krut

Співачка зазначила, що завдяки медичній страховці операція була б безкоштовною, але якби вона не встигла її придбати, то довелося б викласти за процедуру космічну суму. Тож артистка рекомендує українцям перед поїздкою до Європи завжди купувати страховку.

"У висновку, я поїхала на концерт. Але якби була операція, то це коштувало б як чотири машини для ЗСУ. Благо ми мали страховку, і це для мене було б безкоштовно. Тому висновок: завжди купуйте страховку. Завжди", - наголосила Круть.

Фото: instagram.com/bandura_krut


Наталка Лавринець, Апостроф





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