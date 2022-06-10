Жена Сергея Бабкина нарвалась на жесткую критику в США

На данный момент Сергей Бабкин с женой находятся в США. Там Снежана Бабкина наслаждается местными красотами, и даже смогла осуществить свою давнюю мечту – набить еще одно тату. Однако ее действия вызвали возмущения у подписчиков.

“Вы что, как москали?“: жена Сергея Бабкина нарвалась на жесткую критику в США

В личном аккаунте в Инстаграм Снежана Бабкина загрузила видео и показала, как ей набивают нательный рисунок под грудью. В подписи она рассказала, как мечтала попасть в Лос-Анджелес, но дважды срывалась ее поездка.

Первый раз это случилось в марте 2020 года. Сергей Бабкин уже все запланировал, оплатил перелет, отель, аренду машины, экскурсии и так далее. Однако за день до вылета сын Снежаны попал в больницу с воспалением легких, а через два дня ковид-карантин. Вернуть деньги не удалось, и семья начала копить заново.

"В Новый год я загадываю желание – путешествие в Лос-Анджелес", - отметила Снежана Бабкина.

Но в январе 2021 года у музыканта возникают проблемы со зрением, и все средства идут на три сложные операции.

"И опять Новый год. И опять желание. И 24 февраля начинается война… За 3 месяца мы провели около 30 благотворительных концертов, среди которых в Лос-Анджелесе. За три месяца выполнилось уже 5 моих желаний. Вот такой феномен. Вот такая история", - рассказала жена Сергея Бабкина.

Напомним, Джамала показала себя без макияжа и удивила фанатов.


Анастасия Березовская, Тудей





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