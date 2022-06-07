Придется разбираться с психологами: Анатолий Анатолич рассказал о пугающих "звуках войны"

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился со своими подписчиками личным. В соцсетях шоумен рассказал о звуках, которые у него ассоциируются с войной и о которых придется говорить с психологом, информирует Апостроф.

думаю, что у каждого из нас есть события или звуки, которые ассоциируются с началом войны. Например, мои дети когда слышат звук самолета, у них до сих пор колотится сердце. Это большая травма, мне кажется, на всю жизнь. Хотя они до этого летали множество раз" - сказал ведущий в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолич признался, что для него первая ассоциация с началом войны в Украине – это звук душа. Ибо утром 24, когда начались обстрелы, он как раз был там. По словам звезды, самих взрывов он не слышал, но почувствовал странную вибрацию.

"У меня же довольно странный звук и довольно странная ассоциация. Утром 24 февраля, когда началась война, когда начались обстрелы воинской части, которая в километре от моего дома, я был в душе. Я готовился к утреннему эфиру и пошел принимать душ. Я этих взрывов не слышал, но я почувствовал вибрацию. Я выключаю душ и слышу, как моя жена зовет детей. Я уже понимаю, что произошло что-то плохое", - рассказал он.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Возможно, это странно прозвучит, но я когда сейчас слышу звук душа – у меня ощущение, что я могу сейчас пропустить что-то страшное. Я думаю, нам всем потом придется разбираться с психологами после нашей победы, что со всем этим "добром" делать и как с этим багажом жить. Сейчас главное – победа. Вот такая у меня странная ассоциация", - подытожил ведущий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кроме того, Анатолич призвал пользователей сети рассказать, с какими звуками у них ассоциируется начало войны в нашей стране.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich


Любовь Блажко, Апостроф





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войнеСлава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
Блок рекламы


Похожие новости
Инфекционист рассказал, чем опасна холера и как она проявляетсяИнфекционист рассказал, чем опасна холера и как она проявляется
Катя Осадчая рассказала, как молчание Ани Лорак связано с Киркоровым: "Мне даже трудно осознать..."Катя Осадчая рассказала, как молчание Ани Лорак связано с Киркоровым: "Мне даже трудно осознать..."
Врач-волонтерка Светлана Друзенко рассказала, чего сейчас не хватает врачам на фронтеВрач-волонтерка Светлана Друзенко рассказала, чего сейчас не хватает врачам на фронте
Марченко рассказал о драке возле ночного клуба в Одессе: "В то время, как враг наносит по нам ракетные удары..."Марченко рассказал о драке возле ночного клуба в Одессе: "В то время, как враг наносит по нам ракетные удары..."
За несколько дней собрали до $150 тысяч: Иракли Макацария рассказал, как помогает украинцамЗа несколько дней собрали до $150 тысяч: Иракли Макацария рассказал, как помогает украинцам
В Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSииВ Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSии
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
"Их купили за деньги": Кошевой из "Квартал 95" рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины"Их купили за деньги": Кошевой из "Квартал 95" рассказал, что ему пишут друзья детства из Луганщины
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
"Очень часто ссорились": Тринчер рассказала, как изменились ее отношения с женихом"Очень часто ссорились": Тринчер рассказала, как изменились ее отношения с женихом
Последние новости
Подгружаем последние новости