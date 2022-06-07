Придется разбираться с психологами: Анатолий Анатолич рассказал о пугающих "звуках войны"

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился со своими подписчиками личным. В соцсетях шоумен рассказал о звуках, которые у него ассоциируются с войной и о которых придется говорить с психологом, информирует Апостроф .

"Я думаю, что у каждого из нас есть события или звуки, которые ассоциируются с началом войны. Например, мои дети когда слышат звук самолета, у них до сих пор колотится сердце. Это большая травма, мне кажется, на всю жизнь. Хотя они до этого летали множество раз" - сказал ведущий в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолич признался, что для него первая ассоциация с началом войны в Украине – это звук душа. Ибо утром 24, когда начались обстрелы, он как раз был там. По словам звезды, самих взрывов он не слышал, но почувствовал странную вибрацию.

"У меня же довольно странный звук и довольно странная ассоциация. Утром 24 февраля, когда началась война, когда начались обстрелы воинской части, которая в километре от моего дома, я был в душе. Я готовился к утреннему эфиру и пошел принимать душ. Я этих взрывов не слышал, но я почувствовал вибрацию. Я выключаю душ и слышу, как моя жена зовет детей. Я уже понимаю, что произошло что-то плохое", - рассказал он.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Возможно, это странно прозвучит, но я когда сейчас слышу звук душа – у меня ощущение, что я могу сейчас пропустить что-то страшное. Я думаю, нам всем потом придется разбираться с психологами после нашей победы, что со всем этим "добром" делать и как с этим багажом жить. Сейчас главное – победа. Вот такая у меня странная ассоциация", - подытожил ведущий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кроме того, Анатолич призвал пользователей сети рассказать, с какими звуками у них ассоциируется начало войны в нашей стране.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich