Актриса Наталка Денисенко посоветовала СБУ заняться Оксаной Байрак из-за ее слов о войне

Украинский режиссер, сценарист и телеведущая Оксана Байрак, которая встала на защиту поклонницы Путина Снежаны Егоровой, заявила, что Украина сама виновата в войне с Россией. Об этом рассказала Наталка Денисенко, которая связывалась с ней в первые дни роSSийского вторжения, информирует Апостроф.

В интервью Алине Доротюк актриса призналась, что написала Байрак в начале войны. Она пыталась выяснить, почему режиссер из Украины поддерживает президента страны-оккупанта.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей писала еще в начале войны, что "что вы такое говорите?". Когда она в своих эфирах говорила, что на самом деле это Украина виновата в этой войне, что типа мы должны быть "с братским народом вместе"..., - вспоминает Наталка.

"Этим должна заниматься СБУ, - уверена Денисенко. - Если человек так считает, что Украина должна быть оккупирована Россией, то это должна быть уголовная ответственность, потому что это измена государству".

Актриса считает, что для таких как Оксана Байрак и вообще для всех россиян нужно ввести "жесткий визовый режим".

Фото: kino-teatr.ru

"Чтобы они просто не имели права сюда приезжать, только если у них есть, например, близкие родственники, и даже если давать какую-нибудь визу, то на короткий срок и под пристальным наблюдением СБУ чтобы это было. Нельзя впускать этих людей в нашу страну. Им нечего здесь делать", - считает Денисенко.

"Они нас ненавидят, - говорит она. - Мы их ненавидим по понятным причинам, потому что геноцид украинского народа происходит сейчас. А они нас чего? Я допускаю, что, возможно, есть хорошие россияне, но пусть они живут не в Украине".


Наталья Лавринец, Апостроф

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