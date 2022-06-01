Свою чашу уже испил: Антин Мухарский высказался об отношениях с бывшей женой Снежаной Егоровой

Антин Мухарский (Орест Лютий) рассказал, в каких сейчас отношениях со своей скандальной экс-женой Снежаной Егоровой. Бывшая телеведущая в Украине стала персоной нон грата из-за поддержки Путина, и сейчас с тремя детьми от Мухарского живет в Турции, информирует Апостроф.

"У нас с бывшей женой сейчас прекрасные отношения - мы не общаемся, и это лучше, - сказал он в интервью "Зірковому шляху". - Я вообще блокирую все каналы, потому что не хочу. Я свою чашу этого уже испил. Пусть теперь пьет ее дочь, другие люди, которые в эти скандалы вмешиваются. Я даже не очень хочу это комментировать".

Антин Мухарский
Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Мухарский также рассказал, общается ли со Стасей Ровинской, старшей дочерью Егоровой от первого брака. Девушка прекратила общение с матерью из-за ее предательской позиции.

"Мы не поддерживаем связь с ней, - сказал Антин. - Это родственные отношения семьи Ровинских-Егоровых. Я в них не вмешиваюсь. Все, что я хотел, сказал давно".

Сама же Ровинская рассказывала, что Мухарский неоднократно врал об отношениях с ее матерью, в том числе и об алкоголизме Егоровой.

"Могу согласиться, что ей не стоит употреблять алкоголь, потому что у нее и так характер очень плохой, а когда выпивает, это обостряется. Но назвать ее алкоголичкой я не могу. Комментировать слова Антина Мухарского не хочу, потому что у меня с ним были ситуации, когда я ему пишу: "Зачем ты врешь?" А он мне: "Это война, детка, ничего личного". Потому они стоят друг друга", - рассказывала ранее Стася.

Снежана Егорова
Фото: instagram.com/snezha_egorova

Снежана Егорова и Антин Мухарский были в браке 9 лет. За этот период экс-ведущая родила троих детей: сына Андрея (2006), дочь Арину (2010) и сына Ивана (2012). В феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе с Егоровой, за которым между бывшими супругами последовала череда публичных скандалов и взаимных обвинений.


Наталья Лавринец, Апостроф

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