Самые крутые люди этого мира: Джамала рассказала о грандиозном концерте в поддержку Украины

Украинская исполнительница Джамала с первых дней войны в Украине активно участвует в благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку нашей страны. Сейчас она находится в Нью-Йорке, где ей представилась возможность выступить на Global Citizen Now. Артисты мирового уровня собрались на одной сцене, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины.

В Instagram артистка рассказала о своих впечатлениях подробнее. "Непросто описать свое состояние эти два дня, но я попробую подобрать слова. В Нью-Йорке участвовала в Global Citizen Now: выступление и открытое интервью. Финалом стало мероприятие в Carnegie Hall. Лучшие музыканты Нью-Йорка собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины, и именно во время этой поездки меня сильно "накрыло", - поделилась Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Было тяжело. Впервые за 3 месяца войны меня охватило отчаяние. Сама себе не хотела в этом признаваться, но есть как есть. Все 90 дней нас постоянно качает из стороны в сторону эмоционально. Кажется, на этот раз от пропасти уныния меня спас тот вечер в Carnegie Hall. Я увидела, как лучшие артисты мира объединяются для помощи нам – Ицхак Перлман божественно играл на скрипке, а ведущий Ричард Гир постоянно говорил о единении и поддержке. Тогда у меня постоянно муравьи шли по коже – от благодарности. 90 дней самые крутые люди этого мира борются с нами против зла. Несомненно, у зла просто нет шансов", - добавила она.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В instagram-stories артистка опубликовала серию снимков и видео. Так, на фото можно увидеть Ричарда Гира. Голливудский актер поддерживает Украину не только словами, но и действиями. Он продал на аукционе раритетный автомобиль и передал полученные средства благотворительным фондам, которые помогают Украине. Знаменитость получил за кабриолет Jaguar XK8 31,7 тыс. долларов (938 тыс. грн.).

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

В своем выступлении Гир весь заявил о том, что нападение страны-агрессора РФ на Украину стало настоящим шоком для всего цивилизованного мира. Кроме того, на концерте актер вместе с американской оперной певицей Изабель Леонард и звездой Бродвея Эдриен Уоррен исполнил песню Somewhere Леонарда Бернштейна.


Любовь Блажко, Апостроф

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