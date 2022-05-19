Юная дочь Оли Фреймут засветила нежности со своим избранником: "Мама видела?"

Злата Митчел

Дочь украинской ведущей Оли Фреймут показала, с кем проводит эти дни.

Как сообщает Politeka.net, 16-летняя Злата Митчелл поделилась в своем Инстаграм новыми фото с парнем.

Как известно, девушка уже какое-то время живет и учится в США. Там Злата успела обзавестись новыми друзьями, а также нашла возлюбленного.

В новом посте Митчелл показала фото, на которых позировала в обнимку с парнем на фоне природы. На одном из снимков парочка целовалась.

Злата не стала рассказывать много, однако намекнула на то, что парень поддерживает ее в это непростое время.

«В такие сложные времена становится понятно, кто правда рядом», - написала Злата.

В сети тут же принялись обсуждать фото.

«Вы такие милые», «Выглядит взрослее мамы», «У кого трудные времена? У нее в Калифорнии трудные времена?», «Тот момент, когда в 25 выглядишь младше , чем сейчас дети в 16», «Оля Фреймут всех учит, как быть леди, что-то ее дочка далека от идеала», «Показалось, что это солистка из группы "Казка")», «Мама видела?», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net

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