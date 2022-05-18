"Если у вас нет надежд": доктор Комаровский дал украинцам хороший совет, как жить дальше

"Если у вас нет надежд": доктор Комаровский дал украинцам хороший совет, как жить дальше

Многие украинцы после полномасштабного вторжения россии утратили надежду на будущее, не знают что делать и как жить дальше.

Доктор Евгений Комаровский, чей родной Харьков обстреливают практически ежедневно, рассказал в интервью «Зірковому шляху», что нужно делать и как улучшить свое психологическое состояние.

"Если у вас нет надежд, это проблема психологическая. Постарайтесь занять свои мышцы, органы движения, делайте хоть что-нибудь. Занимайтесь физическим трудом. И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую", - пояснил Комаровский.

Доктор подчеркнул, что от того, что человек будет сидеть и ныть, глядя в смартфтон и читая ленту новостей, ему будет с каждым днем все хуже и хуже.

«Если жизнь потеряла смысл и нет надежд, мой самый главный совет – катастрофически уменьшить объем любой информации и многократно увеличить количество физических нагрузок", - настоятельно рекомендовал Комаровский.

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Катерина Петренко, politeka.net

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