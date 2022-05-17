Настя Каменских рассказала, как пережила начало войны. Украинская певица 24 февраля находилась в Мадриде.

Исполнительница хита "Это моя ночь" за несколько дней до нападения РоSSии прилетела в Испанию . Она хотела там отдохнуть вместе с мужем Алексеем Потапенко (Потапом).

У супругов также были намерения записать альбом Каменских, после чего вони собирались вернуться на родину. В Киеве у артистов были запланированы многие мероприятия.

Знаменитости проснулись от тревожного звонка из Украины. Они узнали, что РФ начала войну: появилась информация о первых ракетных ударах во многих украинских городах. В этот момент рядом с Настей и Алексеем случайно оказались их матери.

«Так получилось, что и у моего мужа было пять дней, что вместе со мной уехать в Испанию и доделать мой испанский альбом. И мы выехали вместе с мамами… 24 февраля просыпаешься от крика, потому что тебе звонят и говорят, что началась война… Я никогда даже представить не могла, что мне придется такое переживать. Я благодарю Бога за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент", - поделилась звезда.

Поп-дива уточнила, что думала вернуться домой 25 февраля, но рейсы отменили. Сейчас Каменских с избранником волонтерят, выступают и переводят деньги на благотворительные счета для помощи ВСУ.

"Я еще переживала, что у меня очень мало времени. Мне нужно было закончить свой испаноязычный альбом, вернуться домой и готовиться к YUNA", - подчеркнула певица в телепрограмме «Зірковий шлях».

Недавно Настя Каменских призналась, что во время войны у нее обострилась болезнь.