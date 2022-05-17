Настя Каменских рассказала, как пережила начало войны

Настя Каменских рассказала, как пережила начало войны. Украинская певица 24 февраля находилась в Мадриде.

“Я проснулась от крика“: Настя Каменских призналась, где была с Потапом в первый день войны

Исполнительница хита "Это моя ночь" за несколько дней до нападения РоSSии прилетела в Испанию. Она хотела там отдохнуть вместе с мужем Алексеем Потапенко (Потапом).

У супругов также были намерения записать альбом Каменских, после чего вони собирались вернуться на родину. В Киеве у артистов были запланированы многие мероприятия.

Знаменитости проснулись от тревожного звонка из Украины. Они узнали, что РФ начала войну: появилась информация о первых ракетных ударах во многих украинских городах. В этот момент рядом с Настей и Алексеем случайно оказались их матери.

«Так получилось, что и у моего мужа было пять дней, что вместе со мной уехать в Испанию и доделать мой испанский альбом. И мы выехали вместе с мамами… 24 февраля просыпаешься от крика, потому что тебе звонят и говорят, что началась война… Я никогда даже представить не могла, что мне придется такое переживать. Я благодарю Бога за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент", - поделилась звезда.

“Я проснулась от крика“: Настя Каменских призналась, где была с Потапом в первый день войны

Поп-дива уточнила, что думала вернуться домой 25 февраля, но рейсы отменили. Сейчас Каменских с избранником волонтерят, выступают и переводят деньги на благотворительные счета для помощи ВСУ.

"Я еще переживала, что у меня очень мало времени. Мне нужно было закончить свой испаноязычный альбом, вернуться домой и готовиться к YUNA", - подчеркнула певица в телепрограмме «Зірковий шлях».

Недавно Настя Каменских призналась, что во время войны у нее обострилась болезнь.


Ловіцька Леся, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какие навыки получил из-за войны, жена не удержалась: "Ты мой..."Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какие навыки получил из-за войны, жена не удержалась: "Ты мой..."
Блок рекламы


Похожие новости
Кто из мужчин может выехать из Украины за границу во время войныКто из мужчин может выехать из Украины за границу во время войны
"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве
Усыновление во время войны: почему процедура фактически приостановленаУсыновление во время войны: почему процедура фактически приостановлена
Глущенко из "Дизель шоу" раскрыла, как ее семья изменится после войны: "Вот такие планы"Глущенко из "Дизель шоу" раскрыла, как ее семья изменится после войны: "Вот такие планы"
Полиция рассказала об уровне преступности в Киеве после вторжения РоSSииПолиция рассказала об уровне преступности в Киеве после вторжения РоSSии
Победительница "Танців з зірками" Димопулос рассказала, куда пристроила сына от Джеджулы: "Уже месяц..."Победительница "Танців з зірками" Димопулос рассказала, куда пристроила сына от Джеджулы: "Уже месяц..."
Украинские студенты смогут уехать за границу во время войныУкраинские студенты смогут уехать за границу во время войны
Она плачет, но не сдается: Настя Каменских выпустила проникновенную песню об УкраинеОна плачет, но не сдается: Настя Каменских выпустила проникновенную песню об Украине
Шкаф оторвали от стены: Ирина Билык рассказала, что оккупанты творили в ее доме под КиевомШкаф оторвали от стены: Ирина Билык рассказала, что оккупанты творили в ее доме под Киевом
Предатель, который убежал: Юрий Ткач рассказал, как в первые дни войны столкнулся с хейтомПредатель, который убежал: Юрий Ткач рассказал, как в первые дни войны столкнулся с хейтом
Последние новости
Подгружаем последние новости