Усыновление во время войны: почему процедура фактически приостановлена

В то же время, сейчас упрощена процедура оформления опеки для родственников и близкого круга родных, информирует ZN.ua.

Усыновление во время войны: почему процедура фактически приостановлена
© Радио Свобода

Каждый день называется число детей, погибших или пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ. Хотя украинские правоохранительные органы и подчеркивают, что официальные цифры далеки от настоящих, и для этого есть объективные причины. О том, установлено ли число детей, потерявших свою семью из-за войны, и о ситуации с усыновлением во время военного положения, в интервью ZN.UA рассказала советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. С ней пообщалась Алла Котляр.

«Цифр относительно того, сколько детей осиротели (т.е. потеряли и папу, и маму), пока нет. И на это действительно есть конкретные предпосылки. Ребенок не считается сиротой, пока ему не предоставлен статус судом. До этого должна быть проделана соответствующая работа согласно процедуре. С начала войны в соцсетях было немало разных сообщений о том, что, мол, какой-то ребенок осиротел, и его нужно немедленно усыновить. Однако даже если ребенок потерял родителя, а с другим никогда не проживал, он может быть не полной сиротой. Это во-первых», – отметила Герасимчук.

Во-вторых, как указала уполномоченная, люди часто забывают: даже если у ребенка погибли оба родителя, у него могут быть другие близкие родственники — дедушка, бабушка, тетя, дядя, с которыми ребенок находился в тесном контакте. И факт потери родителей еще не означает, что ребенок нуждается в новой семье. Герасимчук объяснила, что обычно ищут родственников, и ребенка передают под опеку в круг знакомых и близких ему людей. Поэтому по ее словам говорить о том, что есть большое количество детей, нуждающихся в поиске новой семьи, преждевременно.

В то же время Герасимчук отметила, что никакими нормативно правовыми актами усыновления в Украине не было остановлено или запрещено на время военного положения. Но это определенная процедура, и она должна быть выполнена полностью.

«Там есть что совершенствовать, но нечего упрощать. Нельзя ребенка из одной опасной ситуации передать в другую. Усыновление — это навсегда, и говорить о том, что всех детей, которые находятся у нас в учреждениях институционного ухода, нужно просто раздать в семьи, иногда даже не понимая, в какие именно это точно неправильно», — отметила уполномоченная.

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